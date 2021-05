Trần Hiểu tái xuất màn ảnh Việt sau vụ dân mạng ‘tác hợp’ với Triệu Lệ Dĩnh

Cách đây không lâu, Trần Hiểu bất ngờ bị “réo tên” khi "bạn gái tin đồn" Triệu Lệ Dĩnh chia tay Phùng Thiệu Phong. Nguyên nhân là vì một bộ phận dân mạng bỗng dưng tràn vào trang cá nhân của tài tử 34 tuổi bày tỏ hi vọng rằng anh sẽ ly hôn Trần Nghiên Hy rồi theo đuổi lại Triệu Lệ Dĩnh. Vụ việc từng khiến fan của Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy và Triệu Lệ Dĩnh rất bức xúc.

Điển hình như Băng vũ hỏa quy tụ Trần Hiểu và nam thần Trần tình lệnh Vương Nhất Bác đang có tin đồn sẽ ra mắt trên đài truyền hình Hồ Nam ( Trung Quốc ) vào mùa hè năm nay, Không gì sánh bằng sự xinh đẹp (hay còn gọi Vẻ đẹp không gì sánh bằng) có Trần Hiểu cùng “ mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát cũng đang chờ lên sóng… Còn tại Việt Nam, tác phẩm Bác sĩ nhi khoa tài ba do Trần Hiểu đóng vai chính chuẩn bị chiếu khung 17 giờ thứ 2 - thứ 6 trên kênh HTV7 từ ngày 21.5 tới.

Đáng chú ý, Trần Hiểu nhận lời tham gia bộ phim còn vì lý do liên quan đến gia đình. Nam diễn viên tiết lộ rằng cha từng học tại Đại học Y khoa An Huy, chú, dì và anh chị em họ hầu như đều trở thành bác sĩ. Chồng của Trần Nghiên Hy tâm sự: "Hồi nhỏ sức khỏe tôi không tốt lắm, cứ ba ngày lại bị cảm đi bệnh viện là chuyện thường. Nhưng đến bệnh viện thì lại có cảm giác quen thuộc và an toàn. Tôi sẽ không cảm thấy bối rối mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, ngay khi bước vào bệnh viện tôi cũng sẽ rất bình tĩnh".