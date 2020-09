Trấn Thành 'dọa' bỏ về nếu Trung Quân cởi áo khoe hình thể

Không vì vậy mà tủi thân, Trung Quân còn tỏ ra rất tự tin với thân hình có da có thịt của mình. Thậm chí, “Thánh mưa” còn không ngần ngại vạch áo để khoe hình thể “sexy” khiến Đại Nghĩa “hú hồn”, còn Trấn Thành vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Em mà kéo ra tui bỏ về liền!”

Chứng tỏ bản thân là một người chơi có kinh nghiệm, Trung Quân “chốt đơn” chàng trai thí sinh số 4 Vương Bảo ngay vòng đầu và thắng lớn. Vương Bảo biết cách phối trang phục bắt mắt kèm với ngoại hình khá giống giọng ca Trót yêu khiến ban bình luận tin chắc anh chàng sở hữu giọng ca nội lực. Đúng như dự đoán, Trung Quân song ca ăn ý với nam ca sĩ tự do. Cả hai thể hiện bài hát Chưa bao giờ đầy da diết và tình cảm.

Ngược lại với Trung Quân, Bảo Anh lại liên tục đưa ra những sự lựa chọn sai lầm. Đầu tiên, cô loại nhầm thí sinh An An có giọng ca khỏe khoắn, đầy nội lực. Sau khi nghe An An trình diễn ca khúc Mạnh mẽ lên cô gái, Bảo Anh rất tiếc nuối và cho rằng giọng ca của cô nàng thật hiếm có. Bên cạnh đó, Bảo Anh khá hoang mang khi nghe “hung tin” nếu loại nhầm thí sinh hát hay sẽ phải bỏ tiền túi 2 triệu đồng để dành tặng thí sinh. Cô bị Trường Giang trêu chọc: “Trời ơi, bằng 7 con gà luộc của nó”. Điều này khiến Bảo Anh liếc xéo Trấn Thành vì đã xúi cô loại đi thí sinh giọng “khủng”.