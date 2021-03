Tranh cãi nhóm nhạc trẻ nhất Kpop sắp ra mắt, độ tuổi trung bình 13

Chia sẻ với giới truyền thông, HR Entertainment cho hay nhóm nhạc nữ mới của công ty sẽ lấy tên CooKie. Nhóm sẽ “lên sàn” với single album đầu tay I think I really like you và MV chủ đề cùng tên vào ngày 15.3 tới.

Đặc biệt, CooKie bao gồm 5 thành viên: Soo A, Yu Rim, Ye Na, So Yoon và Han Na. Các giọng ca của nhóm vẫn đang trong độ tuổi thiếu niên, trung bình khoảng 13 tuổi. Nếu chính thức được ra mắt thuận lợi, CooKie sẽ trở thành nhóm nhạc nữ nhỏ tuổi nhất Kpop hiện giờ. Đại diện HR Entertainment nói thêm: “Công ty sẽ hạn chế một số hoạt động do độ tuổi và lịch đi học của các thành viên. Tuy nhiên, nhóm vẫn sẵn sàng biểu diễn trên sân khấu bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu”.

Trang phục của nhóm cũng bị chỉ trích quá ngắn so với tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Tin tức về CooKie ngay lập tức nổ ra tranh cãi. Trên Allkpop , hàng loạt bình luận tỏ ý phản đối CooKie tiến vào giới giải trí khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nhiều người thẳng thắn: “Sai quá sai. Vì sao mà các bậc phụ huynh lại cho phép con cái làm việc trong một ngành công nghiệp khốc liệt”, “Các em còn quá nhỏ, ca khúc chủ đề cũng không hợp với lứa tuổi của các em nữa”, “Bố mẹ kiểu gì mà có thể yên tâm cho con bước vào showbiz quá trẻ sau khi chứng kiến vô số những tệ nạn và chuyện đau lòng các năm qua chứ”, “Không hiểu nổi, các cô bé này còn quá nhỏ. Ngay cả những người trưởng thành cũng kiệt sức do làm việc quá sức, lạm dụng và nhiều lý do khác”, "Kpop là một ngành công nghiệp thực sự khó khăn, có rất nhiều tiêu cực. Tôi nghĩ rằng vẫn còn quá trẻ để họ sống trong môi trường thế này…”.

Một số dân mạng tỏ ra lo lắng: “Vậy luật lao động dành cho trẻ em ở Hàn Quốc sẽ như thế nào? Có điều gì để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhóm hay không?”, “Liệu đây có phải là độ tuổi lý tưởng để trở thành sao Kpop hay không? Tôi nghĩ cần có độ tuổi tối thiểu cho những người muốn vào ngành giải trí hoặc đảm bảo các thực tập sinh, thần tượng phải học xong trung học phổ thông”, “Ngành công nghiệp này quá độc hại đối với những người còn trẻ tuổi. Tôi không thể tưởng tượng được nhóm có thể đối mặt với các chỉ trích, sự ghét bỏ hay áp lực cân nặng, hình thể, khả năng ca hát… như thế nào nữa. Thật đáng quan ngại”…

Khán giả cho rằng các thành viên CooKie nên đến trường, vui chơi, kết bạn, trải qua nhiều kỷ niệm với gia đình... hơn là đi làm nghệ sĩ Kpop ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trong khi đó, vẫn có một số ý kiến cho rằng nên tôn trọng quyết định của CooKie. “Sự thật là những cô gái này muốn trở thành thần tượng và làm việc cho chính mình, không ai ép buộc họ. Đây là con đường họ đã chọn”, một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Ngoài ra, cũng còn không ít lời chúc mừng và kêu gọi ủng hộ CooKie, hi vọng nhóm đi đúng phong cách hợp lứa tuổi cũng như đem đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Dân mạng nhắn gửi: “Tôi thực sự cầu chúc cho họ những điều tốt đẹp nhất”, “Tôi mong nhóm sẽ mạnh mẽ và hoạt động lâu dài”, “Tôi hi vọng công ty quản lý sẽ chăm sóc tốt cho nhóm và bảo vệ họ khỏi những người hâm mộ đáng sợ”…