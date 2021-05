Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào như thiếu nữ hậu ly hôn

Ngày 6.5 phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải loạt ảnh và video kỷ niệm 15 năm người đẹp bước chân vào con đường diễn xuất. "15 năm qua trôi nhanh như chớp mắt. Chúng ta sẽ tiến xa hơn bằng cách kiên định vào con đường đã chọn", đại diện của người đẹp xúc động viết trên Weibo.

Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ sau khi đường ai nấy đi với Phùng Thiệu Phong . Cô đang bận rộn ghi hình cho hai bộ phim The Story of Xing Fu (tạm dịch: Hạnh phúc đến vạn gia) và Who is Murderer (tạm dịch: Ai là hung thủ).