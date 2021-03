Trịnh Kim Chi: Mọi người cứ nói nghề diễn bạc bẽo nhưng vẫn cứ lao vào

NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết trong năm vừa qua Hội sân khấu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để giúp đỡ những nghệ sĩ lớn tuổi, gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, những nhân viên hậu đài cũng được hội dành sự quan tâm. Nói riêng về Viện dưỡng lão nghệ sĩ, bà bầu sân khấu kịch chia sẻ: “Ngoài việc lo chỗ ăn, ở cho các cô chú mà còn cho các cô chú có lương nữa. Mặc dù số lương không cao nhưng cũng để cô chú sử dụng khi có nhu cầu tiêu xài. Thật sự chúng tôi cũng đã rất cố gắng vì Hội sân khấu không có nguồn thu nào cả, hầu như là tự thân vận động, tích góp từ lợi nhuận cho thuê hoặc mạnh thường quân đóng góp để cố gắng san sẻ được phần nào hay phần đó cho các nghệ sĩ lớn tuổi", cô chia sẻ.

Trịnh Kim Chi gặp nghệ sĩ Thương Tín bàn giao tiền quyên góp và chi tiết việc sử dụng

Nói về trường hợp của nghệ sĩ Hoàng Lan , diễn viên Mẹ ghẻ cho biết đã nhiều lần các nghệ sĩ, mạnh thường quân quyên góp, làm chương trình để giúp đỡ nữ nghệ sĩ. Trịnh Kim Cho nói thêm, sắp tới cô sẽ bàn với Hội sân khấu để giúp đỡ đưa nghệ sĩ Hoàng Lan vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tuy nhiên, bà bầu sân khấu tâm sự cô vẫn chưa dám hứa điều gì bởi còn phải xem xét nhiều vấn đề.

Trịnh Kim Chi cho biết cô và Hội sân khấu vẫn đang xem xét để đưa Hoàng Lan vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi giải thích: "Trường hợp của chị Hoàng Lan khó hơn, vì viện dưỡng lão không phải là bệnh viện, không phải là nơi chăm sóc bệnh nhân nhưng chị Hoàng Lan cần phải có người chăm sóc thì mới vô được. Bởi vì trong đó không có ai làm, hiện tại bây giờ nếu có người làm thì lại không có tiền trả lương cho họ, nó rất khó khăn trong chuyện đó. Ngay cả những người phục vụ trong đó đều là làm không công, thỉnh thoảng có mạnh thường quân đến cho họ vài chục, vài trăm. Họ làm vì tinh thần tự nguyện chứ không phải có lương gì cả, nhưng cũng chỉ là các công việc như nấu cơm nước, dọn dẹp, làm vệ sinh thôi chứ không thể chăm sóc y tế được. Trường hợp nếu chị Hoàng Lan vào viện dưỡng lão thì lại không có ai lo, còn nếu thêm một người nữa vô đó thì lại là cả vấn đề. Thật sự đụng đến tiền nong là chuyện tế nhị nên tôi cũng không dám nói trước chuyện gì".

Trước cuộc sống khó khăn của nhiều nghệ sĩ, nhiều người nhận định rằng nghề này rất bạc bẽo. Tuy nhiên Trịnh Lim Chi lại có suy nghĩ khác: "Nếu nói nghề diễn bạc bẽo thì cũng không phải vì họ đã được đi diễn, được thỏa thích với đam mê của mình. Mọi người cứ nói nghề diễn bạc nhưng vẫn lao vào, lý do vì hào quang của nó quá lớn. Nếu như nghệ sĩ biết được mình dừng lại ở đâu, bảo vệ hình ảnh của mình đến đâu thì hào quang vẫn sẽ sáng mãi. Nếu hào quang vụt tắt hay có vết gì trong đó là do nghệ sĩ, tôi nghĩ như vậy. Nếu chúng ta biết bảo vệ hình ảnh của mình thì nó vẫn sẽ sáng mãi như vậy, mọi người cũng rất trân trọng điều đó. Tất cả mọi thứ đều do ý thức của mình".