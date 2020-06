'Tứ đại thiên vương' cùng loạt sao Hồng Kông không ủng hộ luật an ninh quốc gia

Hôm 28.5, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc (NPC) đã thông qua nghị quyết xúc tiến các kế hoạch triển khai và đưa vào áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Theo dự thảo, luật này sẽ ngăn chặn các hành vi và hoạt động can thiệp của nước ngoài “gây tổn hại việc thực thi luật lệ và đe dọa chủ quyền, an ninh và các lợi ích liên quan đến quốc gia” của Trung Quốc.

Theo HKFP hôm 2.6, các tên tuổi lớn trong làng giải trí Hồng Kông như: Thành Long , Tăng Chí Vỹ, Uông Minh Thuyên… nằm trong số 2.605 nhân vật thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã ký tên trong một tuyên bố chung nhằm ủng hộ luật an ninh quốc gia. Văn bản được các nghệ sĩ này ký nêu rõ: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu được việc bảo vệ an ninh quốc gia là điều quan trọng nhất đối với Hồng Kông và chúng tôi ủng hộ quyết định của NPC trong việc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông”.

Thành Long cùng nhiều nghệ sĩ Hồng Kông thân Trung Quốc đã ký tên ủng hộ luật an ninh quốc gia ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong khi đó, trang NTDTV cho hay “Tứ đại thiên vương Hồng Kông” gồm: Quách Phú Thành , Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh cùng các ngôi sao nổi tiếng khác như: Châu Nhuận Phát , Trần Tuệ Lâm, Đặng Tử Kỳ… lại không tham gia ký bản kiến nghị ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thực thi luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Danh sách hàng ngàn ngôi sao ký tên ủng hộ dự luật an ninh quốc gia đang bị công chúng đặt nhiều hoài nghi, theo Todayonline.com, đặc biệt là sau khi vài nghệ sĩ được nêu tên trong danh sách đứng ra đính chính họ chẳng biết gì. Trong số đó có nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên. "Người trong bản tuyên bố chỉ trùng tên với tôi. Tôi đang bận rộn chuẩn bị cho con đi học, tôi chẳng nhận được thông báo hay bất cứ lời mời tham gia bất kỳ kiến nghị nào", nữ diễn viên 43 tuổi bày tỏ.

Ngoài ra, nghệ sĩ Tưởng Chí Quang cũng cho biết anh không ký tên trong văn bản kể trên và cho rằng có người khác cùng tên với mình. Không lâu sau, HKFP xác nhận người ký tên là một nghệ sĩ thư pháp có tên tương tự. Nghệ sĩ Piano Hồng Kông Lý Xảo Linh (Jacqueline Li) cũng khẳng định cô không ký tên vào bản kiến nghị nói trên: “Tôi không biết bản tuyên bố đó đến từ đâu, tôi không bao giờ được yêu cầu ký bất cứ thứ gì”. Sao nữ này cũng thừa nhận cô không quen biết ai trong giới văn hóa, nghệ thuật trùng tên với mình.

Châu Nhuận Phát là một trong số sao lớn tại Hồng Kông không ủng hộ luật an ninh quốc gia ẢNH: GETTY

Theo HKFP, tuần trước, một nhóm nghệ sĩ tại xứ cảng thơm bao gồm ca sĩ Hoàng Diệu Minh và Hà Vận Thi đã lên tiếng phản đối quyết định của chính quyền Bắc Kinh. Nhóm này thẳng thắn viện dẫn những lo ngại về vấn đề tự do sáng tạo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Trong một không gian sáng tạo đang bị thu hẹp, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật để ghi lại sự kinh hoàng của thời điểm này và để lên tiếng cho người Hồng Kông”, nhà soạn nhạc Châu Bác Hiền (Adrian Chow), một thành viên của Hội đồng Phát triển Nghệ thuật Hồng Kông bày tỏ.