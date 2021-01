Vì sao ‘Chàng hậu’ liên tục lập kỷ lục tỷ suất người xem?

Rating (lượng người xem trung bình) toàn quốc tập gần đây nhất (tập 10, chiếu ngày 10.1) của Chàng hậu lên đến 12,8% và có phân đoạn đạt đỉnh 14,3%. Đây là tỷ suất khán giả cao nhất mà tác phẩm có được kể từ khi phát sóng đến nay. Điều này cho thấy Chàng hậu ngày càng thu hút lượng người xem đông đảo qua mỗi tập phim. Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội , khán giả cũng khen ngợi Chàng hậu có nhiều yếu tố hấp dẫn khiến họ khó mà “dứt” khỏi bộ phim.

Tình tiết gây cấn lẫn hài hước

Thuộc thể loại hài - tình cảm, Chàng hậu đương nhiên có rất nhiều cảnh khiến khán giả phải cười nghiêng ngả. Riêng “chàng hậu” Kim So Yong Shin Hye Sun ) có cả một “kho tàng” toàn những phân đoạn “khó đỡ” để đời như “năm lần bảy lượt” nhảy hồ để trở về thân xác Jang Bong Hwan ( Choi Jin Hyuk ) thời hiện đại, trổ tài nấu nướng điệu nghệ, đấu võ mồm với đầu bếp hoàng cung Man Bok (Kim In Kwon), nhảy tưng bừng ca khúc Ddu du ddu du của BlackPink dưới mưa… Tất cả đều làm khán giả phải bật cười thích thú.

Cảnh "chàng hậu" Kim So Yong nhảy nhạc BlackPink ở thời Joseon từng làm khán giả cười "té ghế" ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bộ ba tấu hài trong phim là Kim So Yong (giữa), Thượng cung Choi (phải) và cô hầu Hong Yeon ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tung hứng với nữ chính Kim So Yong là các nhân vật duyên dáng không kém như vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun), Thượng cung Choi (Cha Chung Hwa), cô hầu Hong Yeon (Chae Seo Eun), Thái hậu Sunwon (Bae Jong Ok)… Đặc biệt, mỗi lần bộ ba Kim So Yong, Thượng cung Choi và nàng hầu Hong Yeon đứng bên nhau là khán giả lại được một phen “cười ra nước mắt”.

Yếu tố xuyên không cũng được Mr. Queen khai thác triệt để. Tác phẩm khéo léo lồng ghéo các chi tiết hiện đại vào thời cổ đại Joseon từ hành động và suy nghĩ của nữ chính Kim So Yong cho đến những đoạn hội thoại và cả ẩm thực. Sự khác biệt giữa hai thời đại được đặt trong cùng một bối cảnh Joseon đã tạo nên những tình huống hài hước trong phim.

Kim So Yong khoe tài làm bếp điệu nghệ, chế biến món ăn theo công thức phương Tây ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tuy nhiên, Chàng hậu không đơn thuần chỉ có cảnh hài mà còn có những phân đoạn trầm lắng xoay quanh âm mưu chính trị và đấu đá nội bộ hoàng tộc dồn dập. Sự xen kẽ hợp lý giữa cảnh vui - buồn và “lầy lội” - căng thẳng giúp phim giữ được tiết tấu ổn định, giữ chân khán giả và trở thành một món ăn tinh thần đầy gia vị.

Tương tác đáng yêu của cặp đôi chính

Qua 10 tập phim Mr. Queen, mối quan hệ của vua Cheol Jong và hoàng hậu Kim So Yong từ trạng thái gượng ép đã dần dần khắng khít hơn. Thậm chí, cả hai còn có những buổi hẹn riêng vui vẻ, chia sẻ nhiều tâm sự, có cử chỉ thân thiết và vô tình ôm hôn nhau nồng nàn khi Kim So Yong say. Chuyện tình của họ đang có xu hướng lãng mạn hơn trong khi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị lại ngày càng sóng gió.

Fan hi vọng Cheol Jong và Kim So Yong có cái kết đẹp ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cách Cheol Jong và Kim So Yong biểu lộ sự quan tâm đến đối phương cũng rất độc đáo, khác hẳn các cặp đôi khác trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Đặc biệt, việc Kim So Yong đang trong trạng thái “thân xác phụ nữ, linh hồn đàn ông” (vì đang bị Jang Bong Hwan nhập vào) lại “rung rinh” trước vua Cheol Jong càng gây ra nhiều tình tiết “dở khóc dở cười”.

Lương duyên của Cheol Jong và Kim So Yong thuở nhỏ cũng được bật mí trong các tập phim gần đây. Hóa ra, sự thù hằn ban đầu của cả hai chỉ là xuất phát từ sự hiểu lầm. Tuy nhiên, làm sao để hóa giải mọi khúc mắc giữa họ là vấn đề lớn. Bởi giờ đây, xen giữa Cheol Jong và Kim So Yong là Jo Hwa Jin (Seol In Ah) nham hiểm cùng những thế lực nhăm nhe ngôi vị của cả hai.

Chuyện tình tay ba giữa Cheol Jong, Kim So Yong và Jo Hwa Jin dần gay cấn ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thượng cung Choi (Cha Chung Hwa)

Điểm sáng rực rỡ của Chàng hậu chính là Thượng cung Choi (Cha Chung Hwa). Theo khán giả, Thượng cung Choi hoàn thành quá xuất sắc vai trò mang lại tiếng cười cho khán giả trong nửa chặng đường phim vừa qua. Người hâm mộ Mr. Queen khẳng định Thượng cung Choi chính là cây hài và là biểu tượng của sự giải trí của tác phẩm.

Mỗi cảnh phim của Thượng cung Choi đều trở thành ảnh chế được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Loạt phân đoạn kinh điển của Thượng cung Choi có thể kể đến như những lúc bà bất lực trước niềm đam mê nhảy hồ của hoàng hậu Kim So Yong, khi bà lén đi mua “tư liệu” ngắm trai cơ bắp hay “hát” cả bài than thở trong rừng.

Thượng cung Choi giải tỏa stress bằng cách xem ảnh mỹ nam sáu múi ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thượng cung Choi luôn trong tình thế bất lực vì phải hầu hạ hoàng hậu Kim So Yong có quá nhiều suy nghĩ kỳ quái ẢNH: CẮT TỪ PHIM