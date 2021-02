Vì sao Phạm Hương cùng nhiều người đẹp 'mất tích' khỏi showbiz sau kết hôn?

Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và nhanh chóng trở thành tên tuổi được săn đón của các nhãn hàng, event. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình bốc lửa, Phạm Hương từng được xem như hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp phụ nữ hiện đại. Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang, sàn catwalk, Phạm Hương còn gây ấn tượng khi tham các chương trình truyền hình thực tế. Cô từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017).

Phạm Hương bí mật kết hôn và sinh con tại Mỹ Ảnh: Instagram NV

Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa năm 2018, Phạm Hương đột ngột "mất tích” khỏi làng giải trí Việt . Tháng 9.2018, người đẹp tiết lộ sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Nàng hậu tận hưởng cuộc sống xa hoa, thường xuyên đăng ảnh diện đồ hiệu, xe sang, đi thăm thú khắp nơi. Sau đó không lâu, Phạm Hương tuyên bố đính hôn khiến người hâm mộ bất ngờ. Bởi không những mất hút tại quê nhà, Phạm Hương ngày càng chia sẻ “nhỏ giọt” về tình hình cuộc sống, sự nghiệp ở Mỹ.

Bạn trai bí ẩn của Phạm Hương tại Mỹ Ảnh: Instagram NV

Đến 7.2019, Hoa hậu gốc Hải Phòng chính thức tuyên bố rút lui khỏi showbiz trên Instagram cá nhân. Người đẹp cho biết không chỉ riêng người hâm mộ mà có nhiều nhãn hàng, chương trình ngỏ lời mời cô về nước tham gia. “Nhưng mình thì thích cuộc sống như hiện tại, bình an và đơn giản hơn là hoạt động showbiz. Mình đã trải nghiệm đủ và đạt tới ước mơ của mình bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực cống hiến suốt nhiều năm qua. Mình nghĩ giờ là lúc nên sống cho những hoài bão khác của mình. Nước Mỹ sẽ là nơi bắt đầu cho một chặng đường mới mà mình sẽ tiếp tục theo đuổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm và yêu thương mình”, Phạm Hương chia sẻ.

Phạm Hương bên con trai Max Ảnh: Instagram NV

Cuối năm 2019, Phạm Hương khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai đã sinh con. Quý tử Max của hoa hậu lúc đó cũng đã tròn 1 tuổi. Trong suốt thời gian mang thai, Phạm Hương im hơi lặng tiếng… Phạm Hương cho biết cô tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Dù chưa từng chia sẻ gì về đám cưới nhưng Phạm Hương và bố của bé Max trên pháp lý đã là vợ chồng. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Phạm Hương cho biết cô sẵn sàng hi sinh sự nghiệp vì con. Phạm Hương hiện tại đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh con cái. Cô hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ.

Siêu mẫu Ngọc Quyên

Ngọc Quyên sinh năm 1988 và bước chân vào làng thời trang từ năm 16 tuổi. Nhờ vóc dáng mảnh mai cộng với gương mặt cá tính, Ngọc Quyên sớm xây dựng được tên tuổi riêng và trở thành một trong những người mẫu đắt show bậc nhất thời điểm những năm 2000. Cô còn gây ấn tượng trong vai trò diễn viên, từng tham gia nhiều phim nổi tiếng như Hoa dã quỳ, Cô nàng tóc rối, Gia đình số đỏ, Mỹ nhân kế...

Theo chồng bỏ cuộc chơi nhưng sau đó hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Quyên nỗ lực xây dựng sự nghiệp kinh doanh tại Mỹ và một mình nuôi con Ảnh; FBNV

Cuối tháng 1.2014, siêu mẫu kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard tại Mỹ hơn cô 10 tuổi. Sau khi lấy chồng, Ngọc Quyên quyết định rời Việt Nam, rút lui khỏi showbiz để đi định cư cùng chồng tại Mỹ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Từ đó, siêu mẫu lừng danh một thời vun đắp cuộc sống gia đình bình yên, toàn tâm toàn ý trong việc làm vợ, làm mẹ. Năm 2017, Ngọc Quyên có trở về Việt Nam và tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn Bảy Loan trong phim Mẹ chồng. Tuy nhiên, vai diễn nhạt nhòa này không giúp cô tạo được tiếng vang. Cũng trong năm 2017, Ngọc Quyên thừa nhận cuộc sống ở Mỹ quá chật vật và có nhiều mâu thuẫn với chồng. Năm 2018, Ngọc Quyên và bác sĩ Richard chính thức “đường ai nấy đi”. Từ đó Ngọc Quyên một mình nuôi con và bắt đầu mưu sinh bằng công việc kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. “Tôi làm việc không ngừng nghỉ và tất bật tới mức không có thời gian để buồn”, người đẹp tâm sự về khoảng thời gian sau đổ vỡ.

Ngọc Quyên cho biết cô đang sống rất thoải mái, tự do, được làm những điều mình yêu thích Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm nỗ lực cố gắng nơi xứ người, cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ giờ đã ổn định hơn. Việc kinh doanh phát triển giúp tinh thần của siêu mẫu phấn chấn hơn, cô có nhiều niềm vui khi được làm chủ cuộc sống của mình. “Cuộc sống, công việc bên này dạy cho tôi trở thành một con người khác, kiên nhẫn hơn, không nóng nảy. Tôi thực tế hơn, lắng nghe người khác hơn. Tôi đã thay đổi nhiều so với hồi còn ở Việt Nam”. Ngọc Quyên quan niệm phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì phải độc lập về tài chính . Con trai của siêu mẫu vừa tròn 5 tuổi, cậu bé là ưu tiên hàng đầu của cựu siêu mẫu trong thời gian này.

Siêu mẫu Ngọc Thạch

Năm 2013 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, siêu mẫu Ngọc Thạch quyết định kết hôn với thiếu gia Đỗ Bình Dương. Hôn lễ của cặp đôi trở thành tâm điểm dư luận với chi phí lên tới 7 tỉ đồng. Sau khi cùng chồng chuyển ra Hà Nội sinh sống, Ngọc Thạch biến mất khỏi làng giải trí khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Làm dâu trong gia đình kinh doanh nức tiếng Hà thành, Ngọc Thạch tận hưởng cuộc sống nhung lụa và được ông xã yêu chiều hết mực. Chân dài thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng ở những resort sang chảnh và sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền.

Gia đình hạnh phúc của Ngọc Thạch Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, Ngọc Thạch nói: “Mọi người nhìn từ bên ngoài thì nói tôi sung sướng vì lấy được chồng giàu, nhưng thực ra, hằng ngày tôi vẫn làm việc trên công ty và phụ trách thêm việc nội trợ ở nhà. Gia đình tôi không thiếu tiền để thuê giúp việc nhưng họ sẽ không bao giờ làm theo đúng ý mình muốn. Do đó, từ việc chăm con, giặt đồ cho con, nấu ăn cho gia đình tôi đều đảm nhận. Bố mẹ chồng và ông xã tôi có sở thích ăn uống khác nhau nên đôi lúc, tôi phải chuẩn bị khá nhiều món cho phù hợp khẩu vị từng người. Những người giúp việc trong nhà thì hỗ trợ tôi dọn dẹp, đi chợ mua thực phẩm và chuẩn bị nguyên liệu”.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Ngọc Thạch vẫn sở hữu nhan sắc bốc lửa khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh; FBNV

Năm 2015, Ngọc Thạch sinh con đầu lòng tên là Ricky. Đến tháng 3.2019, chân dài này tiếp tục sinh con thứ hai, tên ở nhà là Owin. Hiện tại, Ngọc Thạch dành phần lớn thời gian để chăm sóc con, phát triển kinh doanh và không hề có ý định quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Dù vậy, Ngọc Thạch vẫn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thon gọn như thời còn son rỗi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 8 năm kết hôn, siêu mẫu vẫn đang tận hưởng hạnh phúc gia đình viên mãn bên cạnh chồng và hai con.

Người mẫu Vân Anh

Trần Vân Anh sinh năm 1985. Từ những năm 2000, cô được biết đến nhiều nhất với vai trò người mẫu, cùng thời với Vũ Thu Phương, Dương Mỹ Linh. 8X từng giành nhiều giải thưởng như Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005, Top ten Favorite Model 2006. Khi lấn sân sang diễn xuất, Vân Anh để lại nhiều dấu ấn với vai diễn Ngọc Diệp trong Bỗng dưng muốn khóc. Sau khi đóng xong Bỗng dưng muốn khóc, Vân Anh lên xe hoa và quyết định sang định cư tại Canada cùng ông xã vào năm 2010. Người đẹp chính thức rút lui khỏi showbiz Việt để chăm lo tổ ấm và theo học chuyên ngành Marketing thời trang ở Canada.

Người mẫu Vân Anh rời showbiz để cùng ông xã định cư tại Canada Ảnh: Instagram NV

Sau 10 năm rời xa ánh hào quang của làng giải trí, Vân Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống làm vợ, làm mẹ. Siêu mẫu cũng có nguồn thu nhập ổn định với công việc E-commerce & Social Media Manager cho một hãng thời trang chuyên quần áo thể thao . Đối với Vân Anh, cuộc sống hiện tại của cô diễn ra đơn giản, nề nếp và bình yên.

"Tôi thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người chồng phù hợp với mình, có gia đình nhỏ ấm áp. Dù ở xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn", Vân Anh bày tỏ. Cựu người mẫu thừa nhận khi sang Canada, cô phải bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Đôi khi cô nhớ ánh đèn sân khấu và sự huyên náo mà công việc cũ ở Việt Nam mang lại. Tuy nhiên, Vân Anh khẳng định cô không hối hận về sự lựa chọn của mình. Đối với cô, là ai cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần có chồng và con ở cạnh bên.