Giải U.19 quốc gia 2022: Sao trẻ HAGL lên đội 1 muốn đá bại Hà Nội

Bảng C tranh tại sân trung tâm đào tạo VFF có Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Khánh Hòa, Lâm Đồng và Công An Nhân dân được xem là bảng đấu hấp dẫn hứa hẹn rất gay cấn. Các đội cũng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt từ 15.2 đến 10.3 để tính điểm xếp hạng. Đội dẫn đầu lọt vào vòng chung kết, còn đội thứ nhì nhiều khả năng cũng tiếp bước vì quy định ít nhất chọn đến 5/6 đội nhì bảng vòng loại U.19 lọt vào top 12 đội mạnh nhất tranh từ 15.3 đến 31.3 nên cơ hội rất rộng mở.

2 cái tên đáng chú ý nhất ở bảng này chính là Hà Nội và HAGL. Không hẹn mà gặp khi mới hơn 2 tháng trước, cả 2 đội này đã chung bảng vòng loại giải U.21 và sau đó còn đối đầu ở vòng chung kết. Tại vòng loại, Hà Nội thắng HAGL 2-1 còn vòng chung kết ở trận bán kết, Hà Nội cũng thắng bằng thi đá luân lưu 11m. Duyên nợ lại khiến cả 2 lứa trẻ tài năng của 2 lò đào tạo vào loại chất lượng nhất nhì cả nước này lại đối mặt nhau cũng tại sân VFF trong tháng 2 này.

Hà Nội năm rồi dù về nhì ở giải U.21 nhưng đã không có danh hiệu U.19 khi thua Sông Lam Nghệ An ở tứ kết, vì thế lần này đội bóng thủ đô quyết làm lại bằng mục tiêu phải vào sâu nhất có thể. Vẫn là bộ đôi giàu kinh nghiệm giữ vai trò cố vấn Nguyễn Giang Đông- Hoàng Văn Phúc, lần này U.19 Hà Nội giao cho tướng trẻ Lê Đức Tuấn (còn cựu danh thủ Lê Khắc Chính), từng á quân SEA Games 2003.

Ông Tuấn vẫn xây dựng bộ khung dựa vào lực lượng sẵn có từng chơi nổi bật năm rồi như Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Anh Tú, thủ môn Nguyễn Thế Anh Tâm, Phan Lạc Dương, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Văn Trường, Bùi Tuấn Minh..Trong thời gian chuẩn bị, U.19 Hà Nội không may khi một số vị trí bị dính covid nên cũng ảnh hưởng đôi chút, nhưng họ cho biết lực lượng nòng cốt cũng đã sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Thách thức lớn cho Hà Nội chính là HAGL. Những trận đối đầu giữa 2 đội này bao giờ cũng thú vị và lần này đội bóng phố Núi đặt quyết tâm phải vượt qua Hà Nội để trả nợ sòng phẳng cho U.21. Đội U.19 HAGL vẫn do ông Trần Văn Quỳnh, một trưởng đoàn được xem là “mát tay” tiếp tục dẫn dắt. Ở giải U.21 vừa rồi lần đầu đảm đương nhiệm vụ nhưng ông Quỳnh xuất sắc cùng HAGL lọt vào bán kết nên việc bầu Đức tiếp tục tin tưởng doanh nhân trẻ này để trao cơ hội, hy vọng sẽ tiếp tục mang lại con đường sáng sủa cho đội bóng phố Núi.

Trong khi đó HLV Chu Ngọc Cảnh gắn bó từ nhiều năm qua với HAGL vẫn xây dựng bộ khung với những cái tên cũng từng được tăng cường lên U.21 như Trần Hữu Đăng, Đinh Thành Đạt, Trương Vĩnh Phát, Nguyễn Văn Triệu, Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Đăng Thọ, thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy, đặc biệt là tiền vệ trẻ Nguyễn Đức Việt, người vừa được HLV Kiatisak đưa lên đội 1 để chơi V-League. Đức Việt cho biết nếu được Zico Thái cho phép về thi đấu giải U.19, anh quyết cùng đồng đội muốn thắng Hà Nội trong 2 trận đại chiến ngày 20.2 và 5.3.





Tuy nhiên sẽ không dễ dàng cho cặp đôi thú vị “bầu Hiển- bầu Đức” này khi Khánh Hòa, Công an Nhân dân và Lâm Đồng đều lăm le muốn truất phế vị trí. Đội bóng phố biển do HLV Huỳnh Hữu Đức dẫn dắt vẫn còn phần lớn bộ khung từng chơi ấn tượng ở VCK U.19 năm rồi tại Bình Dương như tiền đạo Trần Khánh Dũng, hậu vệ Nguyễn Trần Hoàng Quân, Nguyễn Trần Quốc Bảo, tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng, Thân Thái Đạt..đủ sức gây khó cho Hà Nội lẫn HAGL.

Còn Công an Nhân dân vẫn do HLV làm trẻ tốt Phạm Quang Thành dẫn dắt vẫn còn những cái tên nổi bật như tiền đạo Trần Ngọc Khánh, Hoàng Tuấn Hiệp, hậu vệ Hà Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Dũng và những nhân tố mới như Phan Thanh Đạt, Phạm Minh Phúc, Đặng Tuấn Anh..2 năm trước, Công an Nhân dân từng lọt vào bán kết giải U.19 năm 2020 tại PVF bằng một phong độ vô cùng xuất sắc, nên sự trở lại lần này của họ sẽ là một ẩn số thú vị.

Cuối cùng Lâm Đồng, tân binh của giải U.19 cũng được kỳ vọng sẽ có những trận chơi hay. Đội bóng do cựu trung vệ khét tiếng một thời Đoàn Quốc Việt dẫn dắt cũng đa số rất trẻ mới 16-17 tuổi, nhưng vẫn có những trụ cột như Phạm Quang Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Khôi, đặc biệt có 2 cầu thủ người dân tộc là K’ Să Ri Gân (12) và K’ Sa K’ Niêl (3). Bóng đá Lâm Đồng đang làm lại để tìm giá trị cũ như thời huy hoàng những năm 90 thế kỷ trước đây nên lực lượng trẻ này cũng rất đáng được chờ đợi.

Lịch thi đấu bảng C