Giảm án cho 3 cựu công an dùng nhục hình khiến bị can tử vong

Dùng nhục hình dẫn đến tử vong

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian ông Bùi Văn Bích (49 tuổi, trú tại xã Trung An, H. Vũ Thư, Thái Bình) bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an H.Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đầu năm 2022, các bị cáo Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng là cán bộ quản giáo, đồng thời là trưởng các ca trực từ ngày 27.1.2022 đến ngày 5.2.2022, đã không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định của pháp luật, mà tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong Nhà tạm giữ cưỡng bức ông Bích.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo trong ca trực ngày 4.2.2022 đã có hành vi đánh nhiều lần vào mặt, đầu ông Bích khi bị hại đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn.

Hành vi của 3 cựu công an đã phạm tội dùng nhục hình xâm phạm sức khỏe, tính mạng của ông Bích, dẫn đến nạn nhân tử vong ngày 20.2.2022.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh Thái Bình xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Bích do thương tích gây nên là 27%, gồm 8 vết sẹo, 20 vết xây xát, 7 vết bầm máu, gãy xương ức tương ứng xương sườn số 3.