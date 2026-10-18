Giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp này diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị T.Ư 4 và chỉ sau kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng. Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết; gồm xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. "Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay", Chủ tịch Quốc hội cho hay. Dù vậy, Chủ tịch Quốc hội khẳng định không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ẢNH: TTXVN

Phấn đấu GDP 2027 tăng trên 10%

Báo cáo kết quả KT-XH 9 tháng năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý 3 tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỉ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỉ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33 - 34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32 - 33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28 - 29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn…

Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, thách thức như nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao; huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn khó khăn; cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững…

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI Ảnh: TTXVN

Về mục tiêu năm 2027, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%.

Cụ thể, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đa dạng hóa nguồn vốn thông qua: phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng, nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của DN nhà nước; khuyến khích DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tái đầu tư lợi nhuận tại VN. Phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định...

Thủ tướng cũng chia sẻ hàng loạt giải pháp cụ thể, theo đó tạo mọi điều kiện để DN tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhất là DNNVV; hỗ trợ "DN một người", hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, khuyến khích DN tư nhân quy mô lớn, tiên phong, cạnh tranh quốc tế. Phát triển kinh tế có vốn FDI theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, thu hút vốn FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết thực chất với DN VN. Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn ngừa hiệu quả sở hữu chéo…

Bảo vệ quyền lợi người dân

Sáng cùng ngày, nêu ý kiến thảo luận tại tổ về dự án luật Bưu chính (sửa đổi) và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là những lĩnh vực có tốc độ phát triển rất nhanh. Việc sửa đổi các luật này là rất cần thiết, song phải được nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, tổng thể nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thảo luận tại tổ sáng 17.10 ẢNH: GIA HÂN

Với luật Đo lường sửa đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là lĩnh vực chuyên môn sâu nhưng tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và năng lực phát triển của đất nước. Sai lệch về đo lường không chỉ gây thiệt hại kinh tế, làm mất uy tín DN mà còn ảnh hưởng đến các quyết định pháp lý quan trọng về hình sự, dân sự và sinh mạng con người.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc hoàn thiện luật cần tập trung phát triển năng lực đo lường phục vụ tự chủ kinh tế và làm chủ công nghệ. Đối với nguồn lực ngân sách đầu tư cho hệ thống tiêu chuẩn đo lường và hạ tầng số, cần làm rõ thứ tự ưu tiên, khả năng dùng chung và hiệu quả đầu tư để tránh lãng phí. Đồng thời, quản lý nhà nước về đo lường cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên căn cứ rủi ro và trách nhiệm rõ ràng, thúc đẩy chuyển đổi số và tái sử dụng dữ liệu nhằm giảm chi phí cho DN.

Nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền lợi người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, khi phát hiện sai lệch, gian lận đo lường như đồng hồ điện, nước, cột đo xăng dầu hay thiết bị y tế, phải xác định rõ thời gian, phạm vi và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả cho người dân chứ không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Về dự án luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thước đo thành công của luật là hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn, DN giảm được chi phí, người dân ở mọi vùng miền được phục vụ tốt hơn, quyền lợi được bảo đảm chắc chắn hơn và giá dịch vụ ngày càng rẻ hơn. Xu hướng chung của toàn bộ nền kinh tế là phải giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ, không thể vì lợi ích riêng mà "đâu cũng tăng giá".

Cử tri lo lừa đảo AI, hàng giả, ô nhiễm môi trường Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cử tri và nhân dân ghi nhận những kết quả tích cực về KT-XH, công tác bảo đảm an sinh xã hội, cải cách bộ máy nhà nước và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng khiến người dân lo lắng, đặc biệt là các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo thông tin, dữ liệu. Cùng đó là những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ, tai nạn… Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng mất an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả. Ngoài ra, tình trạng tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi cũng khiến người dân lo ngại. Ô nhiễm môi trường, ngập úng tại một số thành phố lớn vẫn chưa được xử lý triệt để. Trước thực tế trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai những biện pháp căn cơ, mang tính chiến lược để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cần chú trọng phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo.