Giấm có thực sự an toàn khi vệ sinh tấm pin mặt trời?

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng các tấm pin mặt trời không thể giữ được vẻ đẹp hoàn hảo mãi mãi, bởi theo thời gian, hiệu suất của chúng sẽ giảm dần do nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tích tụ bụi bẩn. Việc tiếp xúc với các yếu tố môi trường khiến bụi bẩn, cặn bẩn và mảnh vụn bám vào bề mặt tấm pin, do đó việc vệ sinh thường xuyên là cần thiết để duy trì hiệu suất hoạt động.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên vệ sinh pin mặt trời khoảng 6 tháng một lần ẢNH: K. VĂN

Theo SlashGear, một trong những giải pháp đơn giản và hiệu quả để làm sạch tấm pin mặt trời là sử dụng giấm. Đây là vật liệu có thể đảm bảo an toàn cho bề mặt tấm pin và có khả năng tẩy rửa tốt nhờ vào axit tự nhiên có trong nó. Tuy nhiên, việc vệ sinh bụi bẩn trên tấm pin mặt trời bằng giấm cũng có một số lưu ý mà người dùng cần nắm bắt, bao gồm pha loãng và thao tác thật nhẹ nhàng.

Lưu ý khi vệ sinh tấm pin mặt trời với giấm

Để làm sạch bề mặt tấm pin mặt trời, người dùng chỉ cần pha một phần giấm với tám phần nước cất. Sau khi có hỗn hợp, thoa lên bề mặt tấm pin và sử dụng bàn chải lông mềm để chà sạch bụi bẩn. Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước cất để tránh để lại vết bẩn do khoáng chất gây ra.

Các chuyên gia khuyến cáo, thời điểm lý tưởng để vệ sinh tấm pin mặt trời là khoảng 6 tháng một lần, mặc dù điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào khí hậu và vị trí lắp đặt. Nếu quyết định tự vệ sinh, hãy đảm bảo có thiết bị phù hợp và cẩn thận khi thực hiện để tránh làm hỏng tấm pin. Nếu không, người dùng có thể tìm đến các dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Việc vệ sinh tấm pin mặt trời không chỉ giúp duy trì hiệu suất mà còn kéo dài tuổi thọ của chúng. Hãy nhớ rằng, một nguyên liệu quen thuộc như giấm có thể là trợ thủ đắc lực trong việc giữ cho các tấm pin luôn trong tình trạng tốt, từ đó mang đến hiệu quả sinh điện cao hơn.