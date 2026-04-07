Giám đốc Công an Hà Nội: Cho học sinh ăn thịt lợn bệnh là hành vi hủy hoại giống nòi

Liên quan đến vụ 300 tấn lợn bệnh bị tuồn ra thị trường, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập hàng vào các bếp ăn tập thể, trường học, công ty.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị tăng hình phạt hành vi hủy hoại giống nòi

Cạnh đó, Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài, số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là không phải là ít và biểu hiện của lợn bệnh khác hẳn so với lợn sạch.

"Lợn bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào lợn sạch", trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá việc nhập lợn bệnh vào các bếp ăn tập thể là rất nguy hại, đặc biệt là các trường tiểu học, mẫu giáo.

"Các bé nhỏ tuổi mà phải mang các mầm mống bệnh vào cơ thể là điều không thể chấp nhận được", ông Tùng nói.