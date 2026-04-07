Giám đốc Công an Hà Nội: Cho học sinh ăn thịt lợn bệnh là hành vi hủy hoại giống nòi
Video Thời sự

Giám đốc Công an Hà Nội: Cho học sinh ăn thịt lợn bệnh là hành vi hủy hoại giống nòi

Trần Cường
07/04/2026 14:32 GMT+7

Bức xúc trước việc 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào bếp ăn các trường mầm non, Giám đốc Công an Hà Nội, đề nghị tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này là liên quan đến hủy hoại giống nòi.

Liên quan đến vụ 300 tấn lợn bệnh bị tuồn ra thị trường, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập hàng vào các bếp ăn tập thể, trường học, công ty.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị tăng hình phạt hành vi hủy hoại giống nòi

Cạnh đó, Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài, số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là không phải là ít và biểu hiện của lợn bệnh khác hẳn so với lợn sạch.

"Lợn bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào lợn sạch", trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá việc nhập lợn bệnh vào các bếp ăn tập thể là rất nguy hại, đặc biệt là các trường tiểu học, mẫu giáo.

"Các bé nhỏ tuổi mà phải mang các mầm mống bệnh vào cơ thể là điều không thể chấp nhận được", ông Tùng nói.

300 tấn thịt lợn bệnh Công an Hà Nội thực phẩm bẩn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
