Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: Thực hiện '4 không, 2 phải' để tránh bị lừa đảo trên mạng

Sáng 17.7, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Nguyễn Thị Nga (tổ đại biểu H.Trảng Bom) đã chất vấn lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai về công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng và lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó, đại biểu Nga có nhắc đến vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 171 tỉ đồng ở H.Nhơn Trạch (vụ nguyên Chủ tịch H.Nhơn Trạch bị lừa đảo - PV).

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn sáng 17.7 LÊ LÂM

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Nga, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian qua, riêng lĩnh vực tài chính ngân hàng, lực lượng công an đã xử lý 4 vụ với 13 bị can, tổng số tiền lừa đảo là 1.034 tỉ đồng. Lực lượng công an cũng đã thu lại số lượng tài sản rất lớn.

Đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 125 vụ với số tiền lừa đảo lên đến 325 tỉ đồng. "Chúng tôi còn chủ động phát hiện và ngăn chặn hàng trăm vụ chuyển tiền qua tài khoản", đại tá Phong cho biết thêm.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phân tích hành vi lừa đảo bằng hình thức tuyển cộng tác viên kinh doanh buôn bán qua mạng chiếm phần lớn (44%). Đối tượng nhắm tới là công nhân, học sinh. Tuy số tiền lừa đảo không lớn nhưng nhắm tới những đối tượng yếu thế trong xã hội thường gây bức xúc trong dư luận.

Kế đến là thủ đoạn xâm nhập tài khoản bằng mã độc; gọi điện giả danh công an, viện kiểm sát, cơ quan chức năng… để lừa đảo. Một số thủ đoạn khác cũng gây nhức nhối không kém như mời tham gia chơi chứng khoán mà nạn nhân thường là những người mới sử dụng công nghệ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết thêm, cầm đầu những đường dây lừa đảo này thường là người nước ngoài, nạn nhân là người Việt. Chỉ cần từ 3-5 phút, tiền và tài sản chiếm đoạt đã được các đối tượng lừa đảo chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau, sau đó "xử lý" và chiếm đoạt.

Để không bị lừa đảo trên không gian mạng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo mọi người thực hiện khẩu hiệu "4 không, 2 phải". 4 không là không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không chuyển khoản cho người không quen; 2 phải là phải cảnh giác, phải trình báo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.