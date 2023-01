Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được thăng hàm thiếu tướng

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm đối với đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (47 tuổi, quê tại Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từng trải qua nhiều chức vụ như: Trưởng công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Ngày 27.6.2020, thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đến 1.9.2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.





Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Ông được nhân dân tin yêu và được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng.

Thời điểm còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng dùng số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm của người dân.

Thiếu tướng Nơi cũng chỉ đạo, triệt phá nhiều vụ án lớn như: vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỉ đồng tại TP.Long Xuyên (An Giang),...

Ngày 24.12.2022, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước.