Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát đã lừa đảo 127 tỉ đồng như thế nào?

Sáng 28.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, ở Lâm Đồng, Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (37 tuổi, ở Đắk Lắk).



Cũng trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ở TP.HCM) bị xét xử về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi lừa chạy án.

Phiên tòa xét xử kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu là TAND tỉnh Cà Mau.

HĐXX đã triệu tập các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Bẫy lừa của Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát và cố vấn

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 - 2022, Ngô Sĩ Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (cũ) để xây dựng kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ dạng nhà lắp ráp, dịch vụ cho thuê, tạp hóa, siêu thị, bãi xe, quán cà phê.

Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng có nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Ngô Sĩ Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm).

Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát Ngô Sĩ Linh (đứng) khai báo lý lịch tại tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Tuy nhiên, Ngô Sĩ Linh chỉ trả lợi nhuận cho nhà đầu tư được một vài tháng đầu, sau đó không tiếp tục chia lợi nhuận và chiếm đoạt luôn số tiền góp vốn.

Cáo trạng xác định, Ngô Sĩ Linh đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê với 269 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 127,2 tỉ đồng.

Tiếp tay cho hành vi sai phạm của Ngô Sĩ Linh là Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược Công ty nhà Tiến Phát). Nguyễn Hoài Nghĩa được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Mặc dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty nhà Tiến Phát, nhưng Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, quản lý bán hàng cho nhiều cá nhân không ký hợp đồng lao động với công ty. Mục đích là để "hợp thức hóa" cho các cá nhân này giới thiệu huy động vốn cho công ty và hưởng hoa hồng.

Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Hoài Nghĩa đã giúp sức cho Linh chiếm đoạt tiền của 269 bị hại, hưởng lợi tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Siêu lừa cũng bị lừa đảo

Theo cáo trạng, năm 2022, Ngô Sĩ Linh bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê. Do đó, Linh đã tìm người có mối quan hệ với cơ quan điều tra để giúp Linh không bị khởi tố.

Tại quán cà phê của Nguyễn Thế Tài, biết Linh đang bị tố cáo nên Tài đã giới thiệu rằng bản thân có quen biết nhiều "sếp lớn" ở Bộ Công an và Công an TP.HCM. Sau đó, Tài yêu cầu Linh đưa cho Tài số tiền 320.000 USD (tương đương hơn 7,3 tỉ đồng thời điểm đó) để Tài lo cho Linh không bị khởi tố hình sự.

Vì tin tưởng nên Linh đã vay mượn tiền, và chuyển cho Tài tổng cộng 3,03 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thế Tài tại điểm cầu TAND tỉnh Cà Mau ẢNH: THẢO NHÂN

Sau khi nhận số tiền trên, Tài nhiều lần yêu cầu Linh đưa số tiền còn lại nhưng Linh không thực hiện. Linh hỏi thì Tài trả lời là đã xử lý xong nhưng không có gì để chứng minh. Khi được Linh yêu cầu trả lại tiền thì Tài không thực hiện.

Ngày 12.10.2023, sau khi bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra, Ngô Sĩ Linh đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thế Tài về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Tài đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công tố xác định, mặc dù Tài khai đưa tiền cho đối tượng tên Hà (không rõ lai lịch) nhưng không có tài liệu nào để chứng minh và không có ai chứng kiến sự việc, nên Tài phải chịu trách nhiệm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn Ngô Sĩ Linh bị truy tố, xét xử về tội "đưa hối lộ".