Giám đốc doanh nghiệp bán thuốc nổ để lấy tiền tiêu xài

Ngày 20.5, Công an TP.Kon Tum cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép thuốc nổ.

Trước đó, Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) điều tra vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ tại TX.Nghi Sơn. Nắm được sự việc có liên quan đến một số nghi phạm ở Kon Tum nên Công an TX.Nghi Sơn đã đề nghị Công an TP.Kon Tum phối hợp điều tra.

Ngày 19.5, tiếp nhận đề nghị trên, Công an TP.Kon Tum phối hợp với các đơn vị có liên quan, triển khai lực lượng tiến hành triệu tập, khám xét chỗ ở của Huỳnh Thị Túy (59 tuổi) và Nguyễn Minh Viễn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Phát Hoàng Viễn (52 tuổi, cùng trú xã Chư Hreng, TP.Kon Tum).

Số thuốc nổ mà cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Nguyễn Minh Viễn ANH THƯ

Tại nhà ở của Nguyễn Minh Viễn, công an đã phát hiện, thu giữ 1 bọc nhựa hình trụ tròn màu trắng, bên trong chứa chất bột màu vàng nhạt, trọng lượng gần 1 kg. Sau đó, Viễn tự nguyện giao nộp 250 thỏi thuốc nổ, mỗi thỏi có trọng lượng 0,2 kg.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Minh Viễn khai nhận, số thuốc nổ trên là do Công ty TNHH MTV xây dựng Phát Hoàng Viễn nhập về để thi công công trình thủy điện tại xã Đăk Choong (H.Đăk Glei, Kon Tum). Do sử dụng dư nên Viễn đem bán cho Huỳnh Thị Túy để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tang vật, bắt giữ Huỳnh Thị Túy và Nguyễn Minh Viễn để tiếp tục phối hợp, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.