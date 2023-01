Giám đốc OUCRU khuyên tiêm vắc xin Covid-19 vì SARS-CoV-2 có thể không biến mất

Ngày 17.1, PGS-TS Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, GS Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) Việt Nam, đã viết thư gửi ông. Trong thư, GS Guy Thwaites nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19, đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ.

Vắc xin Covid-19 đã cứu sống hàng triệu người

Trong bức thư gửi người đứng đầu ngành y tế TP.HCM, GS Guy Thwaites viết, từ tháng 12.2019 đến nay, hơn 6,7 triệu người trên thế giới tử vong do mắc Covid-19.

Trong năm 2020 và 2021, sự lây lan của SARS-CoV-2 đã dẫn đến nhiều nước phải tiến hành các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại giữa các quốc gia. Những biện pháp như vậy đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đại dịch ở Việt Nam. Nhưng khi SARS-CoV-2 đã tiến hóa dẫn đến tăng lây nhiễm thì việc ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Việt Nam phải hứng chịu làn sóng Covid-19 khi biến chủng Delta xuất hiện vào tháng 4.2021, sau đó là biến chủng Omicron vào đầu năm 2022, dẫn đến hơn 11 triệu ca nhiễm và khoảng 40.000 người tử vong.

“Rất may, hiện nay chúng ta đã có thể dần trở lại với cuộc sống bình thường. Điều này chủ yếu là do sự phát triển, thử nghiệm và triển khai một cách thần tốc các vắc xin Covid-19 hiệu quả cao trên toàn cầu. Cho dù là vắc xin mRNA (vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất), hay vắc xin véc tơ vi rút của AstraZeneca do Oxford sản xuất đều có hiệu quả rất cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Covid-19 gây ra”, GS Guy Thwaites đánh giá.

GS Guy Thwaites cho rằng, vắc xin Covid-19 đã cứu sống hàng triệu người trên thế giới và đã được chứng minh là rất an toàn. Việc triển khai sử dụng các loại vắc xin này cùng với đại đa số người dân đã từng nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 2 năm qua (khoảng 90% người dân ở TP.HCM nhiễm SARS-CoV-2), đồng nghĩa rằng các đe dọa do SARS-CoV-2 gây ra đã được giảm thiểu rất nhiều, đặc biệt là đối với hầu hết những người khỏe mạnh và chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại.





Ủng hộ chính sách tiêm nhắc vắc xin lần 2 cho người cao tuổi

Trong thư, GS Guy Thwaites cũng nhấn mạnh, Covid-19 vẫn còn là đại dịch, SARS-CoV-2 chưa biến mất và có thể sẽ không biến mất.

“Khả năng bảo vệ của các loại vắc xin Covid-19 giảm dần theo thời gian. Điều này có nghĩa mọi người cần tiêm các liều vắc xin nhắc lại để đảm bảo có đủ khả năng bảo vệ không bị biến chứng bệnh nặng hoặc tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Bất kỳ loại vắc xin nào được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng và hiện đang được triển khai tiêm phòng tại Việt Nam đều có thể sử dụng được cho mục đích tiêm nhắc lại vì các vắc xin này vẫn có hiệu quả cao. Việc tiêm nhắc lại liều thứ nhất hoặc thứ hai rất được khuyến khích như là một cách an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Covid-19”, GS Guy Thwaites phân tích và khuyến cáo.

Trong thư, GS Guy Thwaites viết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách của Việt Nam trong việc tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho người cao tuổi (trên 50 tuổi), người lớn bị suy giảm miễn dịch và những người có nguy cơ phơi nhiễm vi rút cao. Bởi 2 liều vắc xin cơ bản trong giai đoạn đại dịch năm 2021, cho dù đã từng hoặc chưa từng bị Covid-19, cũng không đủ để bảo vệ những người cao tuổi dễ bị tổn thương do Covid-19 trong năm 2023. Đặc biệt, nếu họ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh nền khác có thể làm suy giảm miễn dịch. Có khả năng những người này sẽ cần tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 hằng năm".

“Nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19 từ việc không tiêm các mũi tiêm nhắc lại cần thiết là cao hơn rất nhiều so với tác dụng phụ của vắc xin. Các tác dụng phụ của vắc xin Covid-19 là rất hiếm. Vì vậy việc tiêm các liều vắc xin phòng Covid-19 nhắc lại sẽ giúp bảo vệ mạng sống của nhiều người và giảm thiểu gánh nặng cho ngành y tế Việt Nam”, GS Guy Thwaites viết cuối thư.