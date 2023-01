Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách ngăn đường huyết tăng vọt sau ăn

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 16.1.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Lợi ích ngăn ngừa bệnh tim ít người biết của hạt chia, Những dấu hiệu cảnh báo con bạn đang bị thiếu nước...

Phát hiện mới: Cách giúp người bệnh tiểu đường ngăn đường huyết tăng vọt sau ăn

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nghiên cứu về thực phẩm Journal of Functional Foods (quốc tế), đã phát hiện chất làm đặc từ kẹo cao su xanthan giúp giữ mức đường huyết sau khi ăn ở mức thấp.

Điều này rất quan trọng đối với người bệnh tiểu đường. Đối với người bệnh tiểu đường, theo dõi mức đường huyết là rất quan trọng. Nhưng điều khó khăn là giữ cho mức đường huyết không tăng đột biến sau khi ăn, theo chuyên trang y tế WebMD (Mỹ).

Các nghiên cứu cũng đã phát hiện kẹo cao su xanthan làm tăng phản ứng insulin và chuyển hóa chất béo. Nó cũng tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột, làm tăng số lượng 2 loại lợi khuẩn đường ruột.

Chất này vốn được sử dụng trong thực phẩm như một chất làm đặc.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Y Tokyo Medical and Dental University (Nhật) thực hiện, đã thử nghiêm trên 2 nhóm chuột. Một nhóm được tiêu thụ chất làm đặc từ kẹo cao su xanthan, trong khi nhóm kia tiêu thụ nước muối làm đối chứng - trong 5 tuần.

Kết quả cho thấy những con chuột được uống chất làm đặc từ kẹo cao su xanthan, đã có mức đường huyết vào lúc 60 phút và 90 phút sau khi ăn thấp hơn đáng kể, theo WebMD.

Cơ chế của quá trình này rất thú vị, người hướng dẫn nghiên cứu, tiến sĩ Haruka Tohara, cho biết.

Chuyên gia: 7 món ăn nhẹ tốt nhất khi bạn du lịch bằng máy bay

Những thực phẩm tốt cho sức khỏe này rất tiện lợi, rẻ và dễ dàng cho vào hành lý xách tay của bạn.

Những ngày nghỉ, lễ tết đang đến gần, điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ đi du lịch. Cho dù bạn đang đi thăm gia đình và bạn bè hay chỉ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cuối năm, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng chuyến đi của mình diễn ra suôn sẻ và thoải mái.

Nếu bạn đi lại bằng máy bay, một trong những cách bạn có thể giảm bớt căng thẳng là lên kế hoạch trước bằng cách mang theo đồ ăn vặt để bạn ăn nhẹ dễ dàng.

Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ trên máy bay không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mà còn có thể giúp giữ sức khỏe và cảm thấy tốt hơn trong kỳ nghỉ.

Dưới đây là 7 món ăn vặt tốt nhất được các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, theo Eat This, Not That!

1. Thịt bò khô

"Protein rất cần thiết để giúp bạn no nhanh hơn và no lâu hơn. Nhưng chúng có thể là một thách thức khi bạn phải di chuyển", Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Sports Nutrition Playbook và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của Eat This, Not That!, cho biết.

Vì chất dinh dưỡng thiết yếu này có thể khó mang theo, nên cô Goodson khuyên bạn nên mang theo món thịt bò khô khi đi máy bay.

Cô Goodson cho biết: “Thịt bò chứa 10 chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm protein chất lượng cao, selen, kẽm và sắt, khiến nó trở thành món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng”.

2. Hạt dẻ cười (pistachios)





"Là một chuyên gia dinh dưỡng và phải di chuyển nhiều, tôi luôn mong muốn có những món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng trong hành lý xách tay của mình! Và tôi thích giòn, vì vậy hạt dẻ cười là món ăn nhẹ hoàn hảo mà tôi nên mang theo", cô Goodson nói.

Hạt dẻ cười không chỉ tiện lợi mà còn có thể cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng hữu ích.

Cô Goodson nói thêm: “Với 6 gram protein và 3 gram chất xơ trong mỗi khẩu phần, đây là món ăn nhẹ hoàn hảo khi đi du lịch. Thêm vào đó, 90% chất béo có trong hạt dẻ cười là loại không bão hòa tốt cho bạn. Bộ ba protein, chất xơ, chất béo có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn vặt”.

Mẹo hay về phòng tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

Đừng để kỳ nghỉ của bạn bị hủy hoại bởi bệnh tật!

Tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra khi bạn ăn phải các thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây ra ngộ độc, thức ăn bị ôi thiu...

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Theo Chuah Sai Wei, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Gleneagles (Singapore), trước khi khởi hành, bạn cần chuẩn bị túi y tế du lịch, bao gồm các thuốc cần thiết trong trường hợp ngộ độc thực phẩm: thuốc chống nôn; dung dịch bù nước dạng uống; thuốc chống tiêu chảy; thuốc kháng sinh (sử dụng theo chỉ định của bác sĩ).

Bác sĩ Chuah Sai Wei đưa ra số lời khuyên để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch:

Thực hành vệ sinh tay và chỉ ăn thực phẩm nấu chín

· Rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi ăn và sau mỗi lần đi vệ sinh

· Chọn thực phẩm nấu chín kỹ

· Chỉ ăn trái cây và rau quả tươi nếu có thể gọt vỏ hoặc rửa bằng nước sạch

· Luôn uống nước đun sôi hoặc nước đóng chai

· Tránh uống nước đá

· Tránh các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng

· Tuyệt đối không ăn đồ hộp bị phồng hoặc móp

