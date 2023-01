Chuyên gia: 7 món ăn nhẹ tốt nhất khi bạn du lịch bằng máy bay

Những ngày nghỉ, lễ tết đang đến gần, điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ đi du lịch. Cho dù bạn đang đi thăm gia đình và bạn bè hay chỉ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cuối năm, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng chuyến đi của mình diễn ra suôn sẻ và thoải mái.

Nếu bạn đi lại bằng máy bay, một trong những cách bạn có thể giảm bớt căng thẳng là lên kế hoạch trước bằng cách mang theo đồ ăn vặt để bạn ăn nhẹ dễ dàng.

Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ trên máy bay không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mà còn có thể giúp giữ sức khỏe và cảm thấy tốt hơn trong kỳ nghỉ.

Dưới đây là 7 món ăn vặt tốt nhất được các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, theo Eat This, Not That!

1. Thịt bò khô

"Protein rất cần thiết để giúp bạn no nhanh hơn và no lâu hơn. Nhưng chúng có thể là một thách thức khi bạn phải di chuyển", Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Sports Nutrition Playbook và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của Eat This, Not That!, cho biết.

Vì chất dinh dưỡng thiết yếu này có thể khó mang theo, nên cô Goodson khuyên bạn nên mang theo món thịt bò khô khi đi máy bay.

Cô Goodson cho biết: “Thịt bò chứa 10 chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm protein chất lượng cao, selen, kẽm và sắt, khiến nó trở thành món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng”.

2. Hạt dẻ cười (pistachios)

"Là một chuyên gia dinh dưỡng và phải di chuyển nhiều, tôi luôn mong muốn có những món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng trong hành lý xách tay của mình! Và tôi thích giòn, vì vậy hạt dẻ cười là món ăn nhẹ hoàn hảo mà tôi nên mang theo", cô Goodson nói.

Hạt dẻ cười không chỉ tiện lợi mà còn có thể cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng hữu ích.

Cô Goodson nói thêm: “Với 6 gram protein và 3 gram chất xơ trong mỗi khẩu phần, đây là món ăn nhẹ hoàn hảo khi đi du lịch. Thêm vào đó, 90% chất béo có trong hạt dẻ cười là loại không bão hòa tốt cho bạn. Bộ ba protein, chất xơ, chất béo có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn vặt”.

3. Hỗn hợp trái cây sấy khô, hạt…

Theo Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng và tác giả bán chạy nhất của Tạp chí Phố Wall là cuốn The Family Immunity Cookbook, các loại hạt là món ăn nhẹ tuyệt vời để mang lên máy bay.





Cô Amidor nói: “Tôi sử dụng bất kỳ loại trái cây sấy khô, ngũ cốc, quả hạch và các loại hạt nào mà tôi có trong tay. Vì một túi hỗn hợp khổng lồ thường chứa nhiều calo nên tôi chia nó thành từng túi đồ ăn nhẹ để không lạm dụng và mỗi lần ăn một lượng vừa đủ".

Ngoài việc giúp bạn tránh các cửa hàng tiện lợi ở sân bay, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, việc tự chuẩn bị trước các thực phẩm hỗn hợp của riêng bạn giúp bạn tăng cường sức khỏe khi đi du lịch.

Cô Amidor giải thích: “Các loại hạt có protein và chất béo lành mạnh, trong khi trái cây sấy khô có chất xơ - tất cả đều là ba chất dinh dưỡng giúp tôi cảm thấy hài lòng”.

4. Trái cây nguyên trái

Một món ăn nhẹ tiện lợi và giá cả phải chăng khác để mang theo trên chuyến bay của bạn là một số loại trái cây ngon.

Cô Goodson nói: “Tôi luôn muốn ăn những thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng để giúp hệ thống miễn dịch của tôi khỏe mạnh khi đi du lịch. Các loại trái cây như táo, dâu tây, nho và chuối cung cấp cho tôi các chất dinh dưỡng để luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng khi di chuyển".

Khi nói đến trái cây để đi du lịch, cô Amidor đặc biệt thích mang theo những quả quýt Wonderful Halo. Cô ấy nói: “Quả quýt rất giàu vitamin C, góp phần vào chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch và mỗi quả quýt Halo có 45 calo và có tác dụng hydrat hóa vì chúng có 85% là nước”.

5. Thanh protein

Nếu bạn cần tăng cường protein nhanh chóng để giữ cho bạn cảm thấy no, nhưng không thích ăn mặn, thì một thanh protein có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

Cô Goodson nói: “Thanh protein có thể là một giải pháp tuyệt vời cho những lúc bạn bị mắc kẹt trên đường băng hoặc không kịp ăn trước khi lên máy bay”.

6. Cần tây và cà rốt que

Khi bạn chọn đồ ăn nhẹ cho chuyến du lịch của mình, đừng quên sự kết hợp đơn giản giữa cà rốt và cần tây.

Cô Amidor nói: “Vì 90% người Mỹ không đáp ứng các khuyến nghị về rau hằng ngày nên tôi cố gắng đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình mỗi khi có cơ hội. Khi tôi đi máy bay, tôi sẽ mang theo những loại rau cứng hơn như cần tây và cà rốt để tôi có thể nhai trong suốt chuyến đi", theo Eat This, Not That!

Theo cô Amidor, rau cũng chứa "chất xơ làm no, chất chống oxy hóa như beta-carotene trong cà rốt và nước, giúp tôi giữ nước trong suốt chuyến du lịch".