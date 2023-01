Mẹo hay về phòng tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

Tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra khi bạn ăn phải các thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây ra ngộ độc, thức ăn bị ôi thiu...

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Theo Chuah Sai Wei, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Gleneagles (Singapore), trước khi khởi hành, bạn cần chuẩn bị túi y tế du lịch, bao gồm các thuốc cần thiết trong trường hợp ngộ độc thực phẩm: thuốc chống nôn; dung dịch bù nước dạng uống; thuốc chống tiêu chảy; thuốc kháng sinh (sử dụng theo chỉ định của bác sĩ).

Bác sĩ Chuah Sai Wei đưa ra số lời khuyên để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch:

Thực hành vệ sinh tay và chỉ ăn thực phẩm nấu chín

· Rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi ăn và sau mỗi lần đi vệ sinh

· Chọn thực phẩm nấu chín kỹ

· Chỉ ăn trái cây và rau quả tươi nếu có thể gọt vỏ hoặc rửa bằng nước sạch

· Luôn uống nước đun sôi hoặc nước đóng chai

· Tránh uống nước đá

· Tránh các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng

· Tuyệt đối không ăn đồ hộp bị phồng hoặc móp





Làm gì khi bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch?

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm thường có thể được kiểm soát bằng thuốc chống tiêu chảy, thuốc chống nôn và uống đủ nước.

Hãy cố gắng uống nhiều nước (tốt nhất là dung dịch oresol) để bổ sung nước và chất điện giải. Tránh thức ăn cay, các sản phẩm từ sữa, đồ uống chứa caffein và ăn những thức ăn nhạt cho đến khi các triệu chứng tiêu chảy giảm bớt, theo Health Plus.

Trong các trường hợp sau, cần đi bệnh viện ngay:

· Nếu các triệu chứng kéo dài trong 24 - 36 giờ

· Có máu hoặc mủ trong phân hoặc chất nôn, kèm theo sốt dai dẳng trên 380C và đau bụng dữ dội

· Nếu đang có dấu hiệu mất nước hoặc ngộ độc

Nếu tiêu chảy nhẹ có thể uống men vi sinh

Các nghiên cứu đã cho thấy có sự giảm nhẹ thời gian tiêu chảy nhiễm trùng khi sử dụng men vi sinh. Probiotic cũng có thể hữu ích để kiểm soát các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.

Thời gian hồi phục sau khi bị ngộ độc thực phẩm?

Tiêu chảy do vi khuẩn thường tự khỏi sau 3 - 7 ngày, trong khi tiêu chảy do virus thường kéo dài 2 - 3 ngày. Tuy nhiên, tiêu chảy do nhiễm ký sinh trùng có thể tự khỏi sau nhiều ngày hơn, theo Health Plus.