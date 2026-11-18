Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, "không dễ dàng" của nghề dạy học là áp lực từ yêu cầu đổi mới, từ kỳ vọng chính đáng của phụ huynh; là những lớp học đông, những hoàn cảnh học sinh rất khác nhau; là công việc chuyên môn, hồ sơ, trách nhiệm bảo đảm an toàn và cả những khó khăn trong đời sống.

"Có những nỗ lực của thầy cô không thể đo bằng điểm số hay danh hiệu, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời một học trò", ông Hiền trải lòng.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: N.M

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bày tỏ sự trân trọng các đồng nghiệp đang công tác ở địa bàn còn khó khăn, các trường mầm non, các cơ sở giáo dục chuyên biệt, những người thầy, người cô kiên trì đồng hành với học sinh yếu thế.

"Chính sự tận tâm ấy nhắc chúng ta rằng giáo dục không chỉ là dạy cho các em biết nhiều hơn, mà còn là giúp các em có cơ hội trưởng thành, được tôn trọng và được tin tưởng", ông chia sẻ.

Nhấn mạnh "sự chia sẻ không nên dừng ở lời động viên", ông Hiền cho rằng, với trách nhiệm của mình, lãnh đạo sở và đội ngũ quản lý các cấp phải tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, giảm những việc hành chính không cần thiết, chăm lo điều kiện dạy học và bảo vệ môi trường làm việc lành mạnh để thầy cô yên tâm với nghề.

"Nhưng cùng với sự quan tâm ấy, mỗi chúng ta, trước hết là những người làm công tác quản lý, trong đó có bản thân tôi, cũng cần tự nhắc mình về trách nhiệm giữ gìn danh dự nghề giáo", ông Hiền nhắn nhủ.

Theo ông Hiền, giữ nghề không chỉ là kiên trì với công việc đã chọn, mà còn là giữ lòng yêu thương học trò, sự công bằng, tính trung thực và chuẩn mực trong từng lời nói, hành động. Không vì áp lực thành tích mà bỏ quên sự tiến bộ của từng em; không để những nóng vội làm tổn thương học sinh; không để cách ứng xử thiếu trách nhiệm làm vơi đi niềm tin của cha mẹ học trò.

Để thầy cô có thêm thời gian dành cho học sinh

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng. Chú trọng cả kiến thức, đạo đức, kỹ năng, sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần; phát triển tài năng nhưng không bỏ quên học sinh cần hỗ trợ. Mỗi nhà trường cần quan tâm đến sự tiến bộ của từng em, không để hoàn cảnh hay điều kiện học tập trở thành rào cản đối với các em.

Nghề dạy học đẹp đẽ nhưng không hề dễ dàng ẢNH: N.L

Cạnh đó, cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và nhân văn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải nêu gương, lắng nghe và chịu trách nhiệm; mỗi thầy cô giữ chuẩn mực ứng xử, phối hợp chặt chẽ với gia đình, kịp thời nhận diện và xử lý những nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh.

"Hãy để "trường học hạnh phúc" được thể hiện từ những việc nhỏ hằng ngày, chứ không chỉ ở khẩu hiệu", ông Hiền lưu ý và đề nghị, các cấp quản lý phải tạo điều kiện để thầy cô được học hỏi, được tôn trọng, được hỗ trợ và có thêm thời gian dành cho học sinh.

Với nhiệm vụ đổi mới dạy học gắn với chuyển đổi số, theo ông Hiền, công nghệ có thể giúp thầy cô làm việc tốt hơn, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình thương và tấm gương của người thầy.