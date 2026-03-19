Giám đốc tình báo Mỹ: Chính quyền Iran nguyên vẹn nhưng suy yếu

Tại một phiên điều trần của Thượng viện hôm 19.3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết rằng chính phủ Iran đã bị tổn hại nhưng chưa bị vô hiệu hóa kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28.2.

"Dù vậy, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn tiếp tục tấn công các lợi ích của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Nếu một chế độ thù địch sống sót, rất có thể nước này sẽ bắt đầu nỗ lực kéo dài nhiều năm để xây dựng lại lực lượng tên lửa quân sự và UAV", bà Gabbard cho hay.

Phát ngôn của bà Gabbard được đưa ra chỉ một ngày sau khi trợ lý hàng đầu của bà là ông Joe Kent - lãnh tđạo Trung tâm Chống khủng bố Mỹ - đã từ chức vì cuộc chiến tại Iran.

Trong một lá thư đăng tải lên mạng xã hội, ông Kent viết rằng "Iran không đặt ra mối đe dọa sắp xảy ra nào" đối với Mỹ và cuộc chiến đã được bắt đầu "do áp lực từ Israel và hoạt động vận động hành lang quyền lực của nước này".

Một tên lửa phóng từ Iran hướng về Israel hôm 18.3 ẢNH: REUTERS

Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin đó, và cho rằng lá thư của ông Kent chứa "những tuyên bố sai sự thật".

Cả đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội đều cho biết muốn có thêm thông tin về chiến dịch không kích đã giết hại hàng nghìn người ở Iran, làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người và làm rung chuyển thị trường năng lượng và chứng khoán.

Đặc biệt, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích chính quyền ông Trump không thông báo đầy đủ cho Quốc hội về cuộc xung đột đã tiêu tốn hàng tỉ USD của người nộp thuế Mỹ, đồng thời yêu cầu điều trần công khai thay vì các cuộc họp kín được tổ chức trong hai tuần qua.

Bản đánh giá mối đe dọa mà bà Gabbard trình bày trước ủy ban đã làm gia tăng sự mù mờ về tình trạng chương trình hạt nhân của Iran.

Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump phát biểu trong thời gian trước cuộc chiến rằng Iran chỉ còn vài tuần nữa là có thể phát triển vũ khí hạt nhân, và đó là một trong những lý do được đưa ra để bắt đầu các cuộc không kích.

Hôm 18.3, bà Gabbard cho biết chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tháng 6 và Washington không thấy nỗ lực nào nhằm xây dựng lại năng lực làm giàu uranium kể từ đó.

Ngoài ra, có nhiều câu hỏi xoay quanh việc ông Trump đã được thông báo những gì trước khi quyết định cùng Israel tấn công Iran.

Các nguồn tin nắm được các báo cáo tình báo Mỹ cho biết ông Trump đã được cảnh báo rằng việc tấn công Iran có thể gây ra hành động trả đũa nhằm vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, cho dù sau đó ông tuyên bố rằng phản ứng của Tehran là một bất ngờ.

Theo hai nguồn tin khác quen thuộc với vấn đề này, ông Trump cũng đã được thông báo trước chiến dịch rằng Tehran có thể sẽ tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz.