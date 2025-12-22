Giám đốc tình báo Mỹ: Có thế lực đang kéo Mỹ vào xung đột với Nga

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng nỗ lực trung gian cho hòa bình giữa Ukraine và Nga, giới phân tích đang theo dõi sát sao mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Reuters ngày 20.12 dẫn các nguồn tin giấu tên được cho là "quen thuộc với tình báo Mỹ" cho biết thông tin tình báo cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine mà còn mở rộng đến châu Âu. Một nguồn tin cho biết báo cáo tình báo mới nhất có thông tin nêu trên là từ tháng 9, trước khi Tổng thống Trump Donald công bố kế hoạch giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Theo Reuters, báo cáo tình báo cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác so với các phát ngôn của Tổng thống Trump và các nhà đàm phán hòa bình của Mỹ khi họ tuyên bố ông Putin muốn chấm dứt xung đột. Nhận định đó phần lớn lại phù hợp với quan điểm của các nhà lãnh đạo và cơ quan tình báo châu Âu.

Tuy nhiên, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard sau đó bác bỏ thông tin tình báo trên, và cho rằng diễn biến này xuất phát từ thế lực muốn phá hoại nỗ lực hòa bình của Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Gabbard nói bài báo của Reuters là "nói dối và tuyên truyền" mà qua đó "những kẻ hiếu chiến muốn phá hoại những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu đã gây ra hơn một triệu thương vong cho cả hai bên".

Một tòa nhà bị không kích ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 17.12 ẢNH: REUTERS

Theo bà Gabbard, các đánh giá tình báo Mỹ chỉ ra rằng Nga "tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với NATO" và cho dù Moscow có muốn thì cũng không có khả năng tiến hành một cuộc chiến như vậy. Lãnh đạo tình báo Mỹ cho hay: "Sự thật là tình báo Mỹ đánh giá Nga thậm chí còn không có khả năng chinh phục và giành toàn bộ Ukraine, chứ chưa nói đến châu Âu".

Đặc phái viên của ông Putin, ông Kirill Dmitriev, người hiện đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine với các đối tác Mỹ tại Miami, đã ca ngợi bà Gabbard có tiếng nói của lý trí.

Ông Dmitriev chỉ trích thông tin từ Reuters là nhằm kích động "Thế chiến 3" bằng việc thổi bùng tâm lý chống Nga, đồng thời kêu gọi các bên "khôi phục sự tỉnh táo, hòa bình và an ninh".