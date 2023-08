Giám đốc ‘trốn nợ’ khai không vụ lợi, thấy nhục với gia đình, đồng nghiệp

Sau khi đại diện Viện KSND TP.Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo vụ án sai phạm trong việc trồng, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội, chủ tọa cho luật sư và các bị cáo tự trình bày.

Bị cáo Bùi Văn Mận KIẾN TRẦN

Luật sư: Tội danh chưa phù hợp

Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Mận bị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo ở nhóm tội này.

Bào chữa cho bị cáo Mận, luật sư cho rằng không nhất trí với tội danh mà thân chủ mình bị truy tố, bởi ông Mận không phạm vào tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Để phạm tội danh này, chủ thể phải là người được giao quản lý tài sản nhà nước, trong khi vai trò của ông Mận chỉ là chủ một công ty, không có nguồn vốn nhà nước.

Các bị cáo trong vụ án KIẾN TRẦN

Ngoài ra, bị cáo Mận không thông đồng. Qua hồ sơ và quá trình xét hỏi tại tòa, ông Mận đều khai quen biết ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, từ thời ông Chung làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Khi có chủ trương trồng cây xanh, ông Chung đã gọi cho ông Mận để nhờ tư vấn và được ông Mận tư vấn trồng cây đảm bảo mỹ quan, phù hợp thổ nhưỡng.

Luật sư trình bày, do tin tưởng vào kinh nghiệm nên ông Mận thành lập Công ty Sinh Thái Xanh, được ký hợp đồng với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Ban Duy tu, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội). Bản thân giám đốc Mận chỉ là người trồng trọt, nông dân chính gốc nên hồ sơ đều được Ban Duy tu hỗ trợ soạn thảo, in ấn. Khi hồ sơ hoàn thiện, ông Mận mới ký kết. Do đó, không có sự thông đồng giữa ông Mận với các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Bùi Văn Mận: 'Làm vì muốn Hà Nội đẹp như Singapore'

Được tự bào chữa, giám đốc Mận cũng cho rằng mình là "nông dân chính gốc" khi chỉ biết trồng cây và không hiểu biết về pháp luật, được giao nhiệm vụ trồng cây sau cuộc họp của UBND TP.Hà Nội và UBND TP.Hà Nội tác động để trồng cây đảm bảo xanh, để Hà Nội đẹp như Singapore và để Hà Nội được giải Nobel. "Thấy vậy, bị cáo cũng hết lòng để làm vì thành phố", ông Mận nói.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung KIẾN TRẦN

Theo bị cáo Mận, sau khi ký kết, ông chỉ biết đặt hàng và trồng cây, giá cây đã có hết từ trước. Như cây keo Ban Duy tu chỉ cho 9.000 đồng/cây, nhưng báo giá trước đó 1 năm ông Mận đã bán với giá 9.200 đồng/cây. Do vậy, ông Mận cho rằng làm vì thành phố chứ không được hưởng lợi gì.

"Trồng 1 cây xanh không dễ như trồng 1 cây sắt, có những tuyến đường bị cáo phải trồng đến 6 lần, trồng xong trâu, bò ra phá hết, bị cáo lại phải bỏ tiền đi mua hàng rào, dây thép để bảo vệ thì mới được thanh toán", bị cáo Mận trình bày.

Ngoài phải chi tiền mua hàng rào, dây thép, bị cáo Mận cũng cho rằng mình phải thuê bảo vệ để đuổi trâu, bò, trong khi số lượng cây trồng không phải ít, khi 32 tuyến đường của Hà Nội mỗi bên 2 làn là hàng nghìn km.

"Bị cáo không có vụ lợi để nâng khống giá cũng như không thông đồng với sở, ban, ngành nào hết, bị cáo chỉ biết trồng cây cho tốt. Bị cáo thấy quá nhục nhã với gia đình và toàn thể anh em trong ngành cây. Bị cáo rất nhục", ông Mận trình bày, và cho rằng, bản luận tội chưa đúng với thực tế, mong HĐXX xem xét cho mình.

Theo cáo buộc, năm 2016, ông Mận đang trốn nợ trong Lâm Đồng, nhưng xuất phát từ mối quan hệ thân thiết nên được ông Nguyễn Đức Chung gọi về trồng cây.

Sau đó, ông Chung chỉ đạo, giúp Công ty Sinh Thái Xanh của ông Mận mới thành lập, không đủ năng lực, được ký 6 hợp đồng với Ban Duy tu mà không qua đấu giá, sau đó mới hợp thức hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán.

Được ưu ái, giám đốc Mận và cấp dưới đã thỏa thuận, nhờ các công ty, hộ kinh doanh nâng khống giá cây xanh trên các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ để hợp thức hồ sơ quyết toán với Ban Duy tu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Được sự giúp đỡ, giám đốc Mận đã chi hơn 1 tỉ đồng để trồng cây tài trợ cho một trường mầm non mà ông Nguyễn Đức Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ, và tại nhà bố mẹ đẻ ông Chung.

Quá trình điều tra, ông Mận thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.