Giảm lãi suất, không được để thiếu điện

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết gần 6 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố trên 13.000 vụ án có liên quan đến ma túy, với trên 20.000 đối tượng, thu giữ trên 14.225 kg heroin, 4.023 kg ma túy tổng hợp, 982.039 viên ma túy tổng hợp và 210 kg cần sa. Trong đó, nổi lên tình trạng người nước ngoài lợi dụng tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của VN. Các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào VN tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ 3. Điển hình như vụ tiếp viên hàng không xách tay ma túy, Bộ Công an đã bắt giữ khoảng 200 đối tượng liên quan.

Hiện đã ngăn chặn nguồn cung ma túy nhưng quan trọng nhất phải giảm nguồn cầu, giảm số người sử dụng, nghiện ma túy. Tính đến ngày 15.3, tổng số người nghiện và sử dụng ma túy ở nước ta là 233.906 người, trong đó người nghiện là 184.427 và người sử dụng trái phép chất ma túy là 49.479, giảm 8.043 người so với thời điểm 15.12.2022.