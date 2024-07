Giảm mạnh chỉ tiêu nhiều ngành đào tạo giáo viên

Thông tin mới sẽ tác động mạnh đến quá trình tham gia xét tuyển của thí sinh vào khối ngành này năm nay.



Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM NGỌC DƯƠNG

N HIỀU TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU

Giữa tháng 6, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường thông báo số lượng chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên (GV) năm 2024. Ngay sau khi nhận được thông báo này, một số trường ĐH thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo GV so với trước đó.

Chẳng hạn, Trường ĐH Cần Thơ đã đăng tải trên trang thông tin điện tử thông báo điều chỉnh chỉ tiêu các ngành đào tạo GV để thí sinh đăng ký xét tuyển được biết. Theo thông báo này, năm nay trường tuyển sinh 15 ngành sư phạm với chỉ tiêu điều chỉnh giảm mạnh so với trước đó. Cụ thể, chỉ tiêu dự kiến trường thông báo trước đó là 1.090 thí sinh, trong đó 436 chỉ tiêu phương thức xét học bạ và 654 chỉ tiêu cho tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhưng căn cứ trên chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao, Trường ĐH Cần Thơ thông báo tổng chỉ tiêu sau điều chỉnh còn 624 thí sinh (tức giảm gần 500 chỉ tiêu so với dự kiến). Trong đó, 2 ngành có chỉ tiêu nhiều nhất là giáo dục tiểu học và sư phạm tiếng Anh (mỗi ngành tuyển 100 chỉ tiêu); ngành sư phạm ngữ văn tuyển 72 chỉ tiêu, sư phạm tin học tuyển 70 chỉ tiêu. Trong số các ngành còn lại, nhiều ngành chỉ tuyển 20 chỉ tiêu mỗi ngành, kể cả ngành đào tạo GV môn mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sư phạm khoa học tự nhiên.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) cũng đã có thông báo chính thức về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo GV trong đề án tuyển sinh. Theo đó, dù tổng chỉ tiêu trước và sau khi điều chỉnh thay đổi không nhiều nhưng chỉ tiêu hầu hết các ngành đều khác so với công bố trước đó. Một số ngành được tăng chỉ tiêu như: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm tin học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm toán học… Ngược lại, nhiều ngành chỉ tiêu giảm một nửa so với dự kiến như: sư phạm hóa học giảm từ 50 xuống 25, giáo dục chính trị giảm từ 40 xuống 20, sư phạm vật lý giảm từ 40 xuống 20…

Đáng chú ý, Trường ĐH Quy Nhơn năm nay không được giao chỉ tiêu ngành sư phạm hóa học. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ GD-ĐT, trường này đã có thông báo với thí sinh về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sớm. Cụ thể, căn cứ nhu cầu đào tạo GV của các địa phương, Bộ thông báo số lượng chỉ tiêu đào tạo GV cho Trường ĐH Quy Nhơn. Ngay sau đó, thông báo trường ghi rõ: "Thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm vào ngành sư phạm hóa học nên điều chỉnh sang các ngành khác". Trong khi trước đó, hồi tháng 4, trong đề án tuyển sinh trường thông báo chỉ tiêu dự kiến ngành này là 103 thí sinh.

Kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Điểm chuẩn những năm gần đây nhiều ngành sư phạm tăng cao. Với việc giảm mạnh chỉ tiêu năm nay, dự kiến điểm chuẩn sẽ biến động NGỌC DƯƠNG





C HỈ TIÊU GIẢM MẠNH, ĐIỂM CHUẨN SẼ CAO ?

Chỉ tiêu các ngành đào tạo GV tại Trường ĐH Đà Lạt có thay đổi nhưng không nhiều. Dù vậy, điểm chuẩn xét tuyển sớm của trường năm nay tăng vọt ở tất cả các ngành, đặc biệt các ngành sư phạm. Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết chỉ tiêu các ngành đào tạo GV không thay đổi nhiều. Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu xét học bạ và thi đánh giá năng lực, còn 60% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, tiến sĩ Duy dự báo: "Mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh trong xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay khả năng sẽ lớn hơn năm ngoái. Bởi chỉ tiêu không thay đổi nhưng số thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tăng gấp đôi năm rồi. Dự đoán, số thí sinh đăng ký bằng điểm thi vào các ngành của trường cũng sẽ tăng vượt trội". Năm nay, Trường ĐH Đà Lạt ghi nhận hơn 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm vào các ngành sư phạm trong khi chỉ tiêu trường dành xét tuyển sớm các ngành này chỉ 120.

Theo thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm nay chỉ tiêu Bộ GD-ĐT thông báo cho trường giảm khoảng 300 so với đăng ký. Nhưng năm nay trường bắt đầu tuyển sinh thêm các ngành tại Phân hiệu Long An nên tổng chỉ tiêu đào tạo GV của trường vẫn tăng so với 2023 (tăng từ 1.620 chỉ tiêu năm 2023 lên 2.091 năm 2024).

Tuy nhiên, nhìn vào chỉ tiêu dự kiến Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phân bổ cho từng ngành tại cơ sở chính TP.HCM năm nay, có thể thấy mức độ cạnh tranh của thí sinh sẽ rất cao khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, một số ít ngành dự kiến còn nhiều chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp như: sư phạm lịch sử - địa lý 90 chỉ tiêu, sư phạm khoa học tự nhiên 75, sư phạm tiếng Anh 23, sư phạm tin học 27, sư phạm toán học 20, sư phạm tin học 27… Trong khi đó, rất nhiều ngành đào tạo GV chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp dự kiến dưới 10 như: sư phạm vật lý chỉ có 4 chỉ tiêu, sư phạm hóa học chỉ còn 6 chỉ tiêu, sư phạm sinh học 8 chỉ tiêu, sư phạm tiếng Nga 8 chỉ tiêu, sư phạm tiếng Trung Quốc 8 chỉ tiêu, sư phạm công nghệ 6 chỉ tiêu…

Trong khi đó, năm 2023 ngành sư phạm toán Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển 111 thí sinh, trong đó dù có 74 thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp nhưng điểm chuẩn vẫn ở mức 26,5. Ngành sư phạm hóa học cũng có 11 thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi trong tổng 18 thí sinh trúng tuyển năm ngoái, điểm chuẩn ở mức 26,55. Ngành sư phạm vật lý cũng có 24 thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi trong tổng 27 chỉ tiêu với điểm chuẩn 26,1… Trong tình hình hiện nay, khi chỉ tiêu các ngành này giảm mạnh thì mức độ cạnh tranh sẽ càng cao giữa các thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Tình trạng tương tự cũng được dự báo tại Trường ĐH Cần Thơ khi chỉ tiêu sau điều chỉnh các ngành sư phạm giảm mạnh so với dự kiến. Theo đó, chỉ tiêu còn lại của trường dành cho tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 374 thí sinh. Trong đó, nhiều ngành chỉ tuyển 12 chỉ tiêu từ phương thức này như: sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm sinh học, sư phạm hóa học, sư phạm vật lý, giáo dục mầm non…

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho biết điểm trúng tuyển các ngành đào tạo GV dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng cho thấy sự cạnh tranh cao, đặc biệt là các ngành có chỉ tiêu tuyển chỉ 20 thí sinh. Năm ngoái, điểm chuẩn nhiều ngành đã ở mức trên 25 - 26 điểm như: sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm hóa học, sư phạm vật lý… "Do đó, năm nay những ngành có chỉ tiêu ở mức 20 thì mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ rất cao", thạc sĩ Khang nhận định.