Ra mắt cuốn hồi ký của cố Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Hồng Quân

Học cách bay bổng trên đôi cánh tự do và trách nhiệm

Kể lại một kỷ niệm về ba mình trong buổi ra mắt sách, PGS-TS Trần Mai Đông (làm việc tại ĐH Kinh tế TP.HCM), con trai đầu của cố GS Trần Hồng Quân, bồi hồi: "Hồi bé, một lần ba hỏi tôi: con nghĩ sông khác biển như thế nào. Sau khi nghe tôi trả lời là "biển mặn, có bãi cát dài…" thì ba nói: Sông có 2 bờ, khi con hét to sông sẽ vọng lại. Còn biển thì không. Biển cô đơn. Tôi rất nhớ hình ảnh ba lúc đó".

Theo PGS-TS Mai Đông, cố GS không chỉ dạy các con cách sống, mà còn hướng dẫn các con học cách bay bổng trên đôi cánh tự do và trách nhiệm. "Ba dạy chúng tôi cách tự do khám phá, theo đuổi đam mê và tự do lựa chọn con đường đi của riêng mình, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình", PGS-TS Mai Đông chia sẻ.