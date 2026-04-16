Giám mục Công giáo Mỹ ủng hộ Giáo hoàng Leo sau phát biểu của ông Vance

GIáo hoàng Leo tiếp Phó tổng thống Mỹ JD Vance thăm Vatican vào tháng 5.2025 ảnh: afp

"Trong hơn 1.000 năm qua, Giáo hội Công giáo đã nói về học thuyết 'chiến tranh chính nghĩa', và Giáo hoàng Leo đã cẩn trọng viện dẫn truyền thống lâu đời đó trong các bình luận về xung đột", tờ USA Today hôm 16.4 dẫn tuyên bố đến từ Giám mục James Massa, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ (UCCB).

Giáo hoàng Leo trước đó đã bày tỏ lập trường phản đối chiến tranh, ủng hộ các giải pháp đàm phán hòa bình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 10.4, ông khẳng định môn đệ của Chúa Jesus "không bao giờ đứng về phía những kẻ từng vung kiếm và ngày nay thả bom".

Ngày 14.4, Phó tổng thống JD Vance, một người cải đạo sang Công giáo và tự nhận vô cùng sùng đạo, đã phát biểu trước một sự kiện ở bang Georgia rằng việc Giáo hoàng phản đối các lãnh đạo chính trị sử dụng vũ lực cũng có thể xem là đồng nghĩa với việc phản đối vai trò của Mỹ trong công cuộc giải phóng nước Pháp và các trại tập trung hồi Chiến tranh thế giới thứ hai.

"Tôi đánh giá cao việc Giáo hoàng là người cổ vũ cho hòa bình, tôi cho rằng chắc chắn đó là một trong những vai trò của ông", ông Vance nói, nhưng ông đặt câu hỏi làm sao biết Chúa không bao giờ đứng về phía những người cầm kiếm.

Tuyên bố ngày 15.4 của ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục đã trực tiếp phản hồi những phát biểu trên của ông Vance, theo đó lưu ý một trong những nguyên tắc của "chiến tranh chính nghĩa" theo quan điểm của giáo hội là các nước "chỉ có thể sử dụng vũ lực một cách hợp pháp" để tự vệ sau khi mọi nỗ lực hòa bình đều thất bại.

Ảnh trái mới đăng hôm 15.4, còn ảnh phải đã bị xóa ảnh chụp từ Truth Social

Ông Trump lại đăng hình Chúa Jesus

Trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa chính quyền của ông và Giáo hoàng Leo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.4 đăng lên mạng xã hội hình ảnh mô tả Chúa Jesus đang ôm ông.

Theo Reuters, bức ảnh được đăng lại trên tài khoản Truth Social của ông Trump từ một tài khoản khác.

Bài đăng gốc chú thích rằng "Có thể Chúa đang tung "lá bài Trump!".

Ông Trump đăng lại và bổ sung chú thích mới: "Phe cực tả cấp tiến có thể không thích điều này, nhưng tôi thấy nó khá đẹp!!!"

Trước đó trong tuần, ông Trump đăng ảnh khắc họa bản thân như Chúa Jesus. Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, Tổng thống Mỹ đã rút lại bài đăng này.