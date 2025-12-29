Giảm muối để bảo vệ thận nhưng ăn quá nhạt có thể phản tác dụng

Khi ăn mặn, chúng ta sẽ hấp thụ lượng lớn natri trong muối. Lúc này, cơ thể có xu hướng giữ nước nhiều hơn để trung hòa lượng natri trong máu. Hệ quả là làm tăng thể tích máu, từ đó có thể đẩy huyết áp lên cao, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ăn nhạt là cách tốt để cắt giảm lượng muối trong chế độ ăn hằng ngày ẢNH: AI

Huyết áp cao kéo dài là một trong những yếu tố quan trọng làm tổn thương cầu thận và dẫn đến bệnh thận mạn tính (CKD). Vì vậy, giảm muối thường được khuyến nghị như một cách để giảm áp lực cho thận, đặc biệt ở người có huyết áp cao hoặc bệnh thận.

Đối với người mắc bệnh thận mạn tính, giảm muối ở mức hợp lý có thể đem lại nhiều lợi ích, chẳng hạn giảm huyết áp, giảm phù và giảm protein niệu.

Tuy nhiên, giảm muối là tốt nhưng không có nghĩa là phải ăn quá nhạt. Ở một số người, ăn quá ít muối có thể kéo theo những vấn đề không mong muốn.

Khi lượng natri nạp vào quá thấp, cơ thể có xu hướng kích hoạt các cơ chế bù trừ để giữ lại muối và nước. Về mặt sinh lý, đây là phản ứng bảo vệ. Nhưng nếu kéo dài, nó có thể làm tăng gánh nặng điều hòa cho tim mạch và hệ nội tiết. Một số người cũng có thể gặp tình trạng tụt huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi, đặc biệt khi đứng lên nhanh hoặc thời tiết nóng.

Cơ thể cần natri để giữ cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và giúp cơ bắp hoạt động bình thường. Do đó, những tác động tiêu cực là khó tránh khỏi nếu cắt muối cực đoan. Ngoài ra, ở người đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc có bệnh nền, nguy cơ rối loạn điện giải có thể tăng nếu cắt giảm muối quá nhiều.

Về mặt sinh học, muối ăn có thành phần chính là natri clorua. Đây là nguồn cung cấp ion natri (Na⁺), một chất điện giải thiết yếu giúp duy trì ổn định lượng dịch trong máu và mô. Khi lượng natri trong cơ thể ở mức quá thấp trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào tình trạng hạ natri máu. Điều này đặc biệt dễ xảy ra nếu đi kèm đổ mồ hôi nhiều hoặc dùng thuốc lợi tiểu.

Các tổ chức y tế lớn như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên nạp dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương khoảng 5 gram muối ăn.

Để giảm muối một cách bền vững và có lợi cho thận, điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn vị mặn, mà là giảm lượng muối hấp thụ từ mì gói, đồ hộp, thịt chế biến, nước chấm và đồ ăn nhanh. Nêm nếm nhạt dần trong bữa ăn gia đình. Để giúp vị giác thích nghi mà không gây cảm giác thiếu thốn, mọi người có thể kết hợp với các gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, chanh hay rau thơm, theo Medical News Today.