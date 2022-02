Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư thông thường nhờ vitamin này

Nghiên cứu mới từ tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy rằng tiêu thụ nhiều hơn một loại vitamin cụ thể có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư và thậm chí có thể giảm nguy cơ phát triển bất kỳ bệnh ung thư nào nói chung.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vitamin C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc 11 loại bệnh khác nhau: ung thư bàng quang, vú, nội mạc tử cung, thực quản, dạ dày, phổi, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và tế bào thận, cũng như các khối u cổ tử cung và u thần kinh đệm, theo Eat This, Not That!

Thêm vào đó, lượng vitamin C cũng có liên quan đến việc giảm tổng số ca ung thư.

Nghiên cứu đã phân tích kết quả của 3.562 bài báo kiểm tra mối liên hệ giữa việc hấp thụ vitamin và tỷ lệ mắc một loạt bệnh ung thư khác nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn với Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng Gail Mayer chỉ ra rằng trong nhiều nghiên cứu được đưa vào phân tích này, không rõ những người tham gia nghiên cứu đã nhận được vitamin C của họ như thế nào: từ thực phẩm hoặc từ chất bổ sung.





Chuyên gia Mayer nói: “Vitamin C đến từ trái cây và rau quả, chúng cũng chứa chất xơ và vô số vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất phytochemical khác có lợi cho sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách”.

Theo chuyên gia Mayer, chất bổ sung hữu ích theo nhiều cách, nhưng "không gì có thể tái tạo nguồn dinh dưỡng phi thường vô hạn được tìm thấy trong các loại trái cây và rau củ toàn phần, nhiều màu sắc, chưa qua chế biến".

Tiến sĩ Cedrina Calder, một thành viên của Ban Đánh giá Y khoa của Eat This, Not That!, gợi ý: “Cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư là ăn một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt, nhiều rau (đặc biệt là rau xanh), trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn”.