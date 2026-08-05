Giám sát an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam

Đêm 4.8, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM do ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông, TP.HCM), nơi cung ứng số lượng lớn thực phẩm cho thành phố và các địa phương lân cận.



Đoàn cũng làm việc với đại diện 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức cùng các sở, ngành và địa phương liên quan.

Kiểm tra nhanh 980 mẫu, xử phạt 9 trường hợp vi phạm

Chợ đầu mối Bình Điền hiện có 7 nhà lồng chuyên kinh doanh nông sản, trái cây, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm khô và hoa tươi. Chợ rộng khoảng 36,3 ha, có hơn 1.400 thương nhân cùng hệ thống kho bãi và dịch vụ hỗ trợ. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền được xem là chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam về quy mô.

Khuya 4.8, đoàn giám sát HĐND TP.HCM có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền để kiểm tra điều kiện vệ sinh, quy trình bảo quản và bày bán hàng hóa ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa nhập chợ bình quân đạt 1.775 tấn/ngày, giá trị luân chuyển khoảng 129 tỉ đồng/ngày. Trong đó, thủy hải sản chiếm 845 tấn, nông sản 750 tấn và thịt gia súc 180 tấn.

Chợ cung cấp khoảng 35% sản lượng thịt gia súc cho TP.HCM và giữ vai trò chủ lực đối với nguồn thủy hải sản của thành phố cùng các khu vực lân cận, với thị phần ước tính hơn 70%.

Chợ đầu mối Bình Điền hiện có 7 nhà lồng chuyên kinh doanh nông sản, trái cây, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm khô và hoa tươi ẢNH: THÚY LIỄU

Công ty cho biết thương nhân phải kê khai sản lượng, nguồn gốc hàng hóa trước khi nhập chợ. Đối với hàng nhập khẩu, hồ sơ phải có tờ khai hải quan, giấy chứng nhận kiểm dịch và chất lượng, chứng nhận xuất xứ, hóa đơn cùng chứng từ vận chuyển.

Riêng thịt gia súc, bình quân mỗi ngày có 57 xe vận chuyển khoảng 1.564 con heo từ các cơ sở giết mổ tại TP.HCM và Tây Ninh (trong đó có địa bàn Long An cũ), đưa về chợ. Theo báo cáo, toàn bộ số heo này được đeo vòng nhận diện phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Trong 6 tháng đầu năm, chợ đã lấy 980 mẫu để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu về hàn the, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phẩm màu, chất tẩy trắng và formol. Kết quả chưa phát hiện mối nguy an toàn thực phẩm qua các mẫu kiểm tra này.

Ngoài hoạt động kiểm tra nhanh, Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền phối hợp Đội Quản lý an toàn thực phẩm khu vực 10 kiểm tra, lập biên bản và xử phạt 9 trường hợp vi phạm, tổng số tiền hơn 35 triệu đồng; đồng thời tiêu hủy 770 kg gia cầm.

Chợ đầu mối Bình Điền là 1 trong 3 chợ đầu mối cung ứng thực phẩm số lượng lớn cho TP.HCM và các tỉnh lân cận ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông, cho biết lực lượng phụ trách an toàn thực phẩm tại phường còn mỏng; thiết bị kiểm tra nhanh, lấy mẫu, niêm phong, bảo quản lạnh và vận chuyển mẫu còn hạn chế. Dữ liệu giữa các ngành chưa đồng bộ, việc cập nhật biến động cơ sở kinh doanh chủ yếu được thực hiện thủ công.

Lô hàng có thể rời chợ trước khi có kết quả kiểm nghiệm

Đáng chú ý, báo cáo của Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền thừa nhận hàng hóa từ các tỉnh đưa về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ nơi sản xuất, ngoại trừ sản phẩm động vật đã được cơ quan thú y địa phương kiểm soát.

Thường trực HĐND TP.HCM kiểm tra quầy hàng buôn bán rau củ quả ẢNH: THÚY LIỄU

Một số hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường tại chợ. Việc kiểm nghiệm định lượng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại phòng thí nghiệm được Nhà nước chỉ định thường mất 4 - 5 ngày. Khi có kết quả, lô hàng có thể đã được bán và đưa ra khỏi chợ.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân nhận định việc quản lý, kiểm soát thực phẩm từ nơi sản xuất và thực phẩm đưa vào TP.HCM vẫn còn hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật quanh các chợ đầu mối đã có dấu hiệu xuống cấp, trong khi nhân lực và trang thiết bị phục vụ quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở còn mỏng.

"Để có 100% thực phẩm sạch là rất khó, nhưng tất cả thực phẩm vào chợ đầu mối phải được kiểm soát. Khó không có nghĩa là không làm, các đơn vị phải làm hết sức, hết cách", ông Nhân nói.

Ông yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND TP.HCM giải quyết bài toán nhân lực, trang thiết bị và chế độ đối với cán bộ làm nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Thanh Nhân kết luận buổi giám sát ẢNH: THÚY LIỄU

Đoàn giám sát yêu cầu các chợ tăng cường phối hợp với địa phương sản xuất, đơn vị cung ứng và cơ quan chuyên môn để từng bước truy xuất nguồn gốc toàn bộ hàng hóa. Việc mua bán thực phẩm tự phát, lấn chiếm lòng lề đường bên ngoài chợ thuộc trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Ông Nhân yêu cầu 3 chợ đầu mối rà soát, báo cáo mức độ đáp ứng 15 yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối nông lâm thủy sản; xác định những hạng mục còn thiếu, nhu cầu đầu tư và nội dung cần thành phố hỗ trợ.



Đồng thời, các chợ phải sớm xây dựng kế hoạch cung ứng, kiểm soát chất lượng thực phẩm trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Những kiến nghị về chính sách hỗ trợ sẽ được các ban của HĐND TP.HCM phối hợp sở, ngành nghiên cứu, đề xuất.