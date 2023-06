Giám sát viên cảnh nóng Hollywood sửng sốt với ‘The Idol’

Thời gian gần đây, sêri The Idol do HBO sản xuất trở thành tâm điểm dư luận khi sở hữu nội dung đầy khiêu khích về mặt tối của ngành công nghiệp giải trí. Phim làm bùng lên hàng loạt chỉ trích do chứa đựng dày đặc cảnh khoe thân, ân ái bỏng mắt giữa các nhân vật. Ở tập 1, phân cảnh nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp) cùng ê kíp thực hiện bộ ảnh sexy gây khó chịu không những cho khán giả mà còn "đụng chạm" đến các giám sát viên cảnh nóng.

Cảnh phim này cho thấy nhân vật điều phối viên cảnh nóng bị quản lý của Jocelyn "thao túng" và nhốt vào phòng khác trong lúc nữ chính - ngôi sao nhạc pop Jocelyn bất ngờ nảy sinh ý muốn để lộ vòng một tại buổi chụp ảnh bìa album. Giám sát viên Marci Liroff nhận định tình tiết này coi nhẹ vai trò của một giám sát viên cảnh nóng và đẩy họ vào thế bị động, vô dụng. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu và cho rằng HBO đang xúc phạm nghề nghiệp của những người như cô.

Tờ Variety nhận định HBO đang tự cười cợt vào quy chuẩn đảm bảo an toàn cảnh nóng mà họ từng là đơn vị tiên phong. Năm 2018, HBO từng làm nên lịch sử khi thuê Alicia Rodis làm giám sát viên cảnh thân mật cho phim The Deauce, thiết lập một quy trình làm việc chặt chẽ liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho toàn bộ ê kíp trong quá trình ghi hình các cảnh nhạy cảm. Nghề giám sát viên cảnh nóng cũng trở nên "chính thống" và được nhiều studio phim noi theo từ đó. Nhưng rồi cũng chính HBO lại "dung túng" cho một kịch bản như The Idol có cách khắc họa sai lệch về nghề nghiệp đặc biệt này.

"Thành thật mà nói, tôi có phản ứng rất bản năng. Tôi phát hoảng với cảnh đó. Có thể nói, chúng tôi xem HBO là chỗ dựa vững chắc bởi cách họ đối đãi rất nghiêm túc với các giám sát viên. Do đó, hầu như các cảnh thân mật tình dục của HBO đều có một điều phối viên đứng sau. Các hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến khác đã học hỏi điều này từ HBO. Thế mà trong The Idol, HBO chế giễu chúng tôi và công việc này. Họ sử dụng chúng tôi như trò đùa", Marci Liroff thổ lộ.

Trước nhiều lời nhận xét Lily-Rose Depp đang bị đạo diễn lạm dụng khi liên tục tập trung vào những cảnh cô khoe thân, giám sát viên cảnh nóng Marci Liroff nhận xét: "Theo những gì tôi quan sát trên phim, qua các cuộc phỏng vấn trên báo đài của Lily-Rose Depp thì việc thể hiện những phân cảnh táo bạo này có được sự đồng thuận hoàn toàn từ nữ diễn viên".

Khi ra mắt, The Idol đối mặt phản ứng tiêu cực từ các nhà phê bình và người xem vì những cảnh khỏa thân, tình dục vừa táo bạo vừa có mật độ lên sóng nhiều một cách không cần thiết. Phim đã chiếu đến tập thứ 4 nhưng khán giả vẫn khó lòng đồng cảm với các nhân vật và những ảo mộng tình dục kỳ quái của họ, nhất là với nhân vật Tedros do The Weeknd thủ vai. The Idol do đạo diễn Sam Levinson "cầm trịch", anh từng là người làm nên thành công vang dội của loạt phim Euphoria.