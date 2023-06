Tập 3 'The Idol' vừa lên sóng, Jennie (BlackPink) tiếp tục nhận 'gạch đá'

Hình tượng của Jennie bị ảnh hưởng bởi dự án phim The Idol Chụp màn hình

Vào ngày 19.6, tập 3 của bộ phim The Idol có tựa đề Daybreak đã được phát sóng trên HBO. Mở đầu phim là cảnh ân ái của cặp nhân vật chính khiến người xem bỏng mắt cùng những câu thoại gợi dục. Tập phim tiếp tục dành phần lớn thời lượng cho những cảnh nóng thô tục, trần trụi. Trong tập này, phim xoáy sâu vào tâm lý của nữ chính Jocelyn (Lily Rose Depp thủ vai) khi quyết định trải lòng về quá khứ thường xuyên bị mẹ bạo hành để duy trì làm nhạc. Sự ra đi của người mẹ đã khiến Jocelyn mất đi động lực theo đuổi đam mê âm nhạc và rơi vào trạng thái bế tắc. Bên cạnh chuyện tình phức tạp của cặp đôi chính Jocelyn và Tedros (The Weeknd), nhân vật Dyanne (Jennie) cũng là cái tên được chú ý với vũ đạo gây sốc.



Ở tập trước, Dyanne để lộ thân phận là đàn em thân tín của Tedros được cài vào để tiếp cận ngôi sao nhạc pop Jocelyn với âm mưu cướp sự nghiệp. Sang tập 3, cô thành công một phần kế hoạch khi chiếm được suất hát chính của ca khúc World Class Sinner vốn dành cho Jocelyn vực lại sự nghiệp. Trong tập phim Daybreak, Jennie chỉ xuất hiện thoáng qua trong phân đoạn khoe giọng hát, vũ đạo nhưng lại làm nền cho một cảnh nóng giữa hai nhân vật chính. Dù chỉ xuất hiện mờ nhạt và không có lấy một lời thoại, nhưng nữ idol trong trang phục cắt xẻ, hở bạo với màn vũ đạo khiêu khích, động chạm bên vũ công nam đã khiến dư luận dậy sóng vì quá phản cảm.

Phần lớn ý kiến tại Hàn Quốc đã chỉ trích phân cảnh 18+ của nữ ca sĩ và cho rằng cảm thấy không được tôn trọng bởi thái độ biểu diễn trong concert có phần hời hợt so với trên phim: “Concert thì diễn hời hợt mà đóng phim thì “sung hết sức”. Được làm chính mình có khác”, “Nhảy concert cho fan xem mà cũng nhiệt huyết được như này thì đâu có bị ném đá" hay “Coi mấy video sân khấu thấy nhảy hời hợt còn quên động tác, rồi quên line hát các thứ mà đóng phim thì cháy hết mình"...

Động tác vũ đạo của Jennie tiếp tục bị nhận xét là phản cảm Chụp màn hình

Các trang truyền thông xứ Hàn cho rằng, việc Jennie quyết định tham gia một bộ phim có nội dung 18+ như The idol sẽ là bước lùi trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cô. Trên thực tế, theo bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng 6.2023 cho các thành viên nhóm nhạc nữ Kpop dựa trên dữ liệu thu thập từ ngày 18.5 đến 18.6 do Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc danh tiếng công bố, Jennie bị “chị cả” Jisoo lấn át. Theo đó, Jisoo giữ vững vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.973.710 điểm, tăng 6,41% so với tháng trước. Trong khi đó, Jennie đạt 4.611.552 và đứng ở vị trí thứ 2 trong tháng này.



Không chỉ riêng “con cưng” của nhà mốt Chanel, nhiều idol cũng từng vấp phải chỉ trích khi lấn sân diễn xuất. Trước đó, Jisoo cũng từng gây ra tranh cãi khi chọn tham gia Snowdrop - bộ phim xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc vào những năm 1980. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, phim dần thay đổi quan điểm của khán giả về kịch bản và đặc biệt diễn xuất của Jisoo. Ngoài ra, nữ ca sĩ IU cũng từng bị ném đá thậm tệ vì biểu cảm đơ cứng và vai diễn một màu, đỉnh điểm là khi tham gia bộ phim Moon Lovers vào năm 2016. Song, hiện tại “em gái quốc dân" là một trong những nữ ca sĩ có bước "lấn sân" điện ảnh thành công và được khán giả đón nhận nhiều nhất.

Từ khi lên sóng, The Idol liên tục gây tranh cãi vì hàng loạt cảnh nóng táo bạo. Mặc dù gây tranh cãi và nhận về vô số gạch đá, The Idol vẫn nằm trong danh sách những phim truyền hình được theo dõi nhiều nhất thời gian gần đây.

Jennie sinh năm 1996, là thành viên của nhóm nhạc nữ quyền lực BlackPink. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Jennie còn được biết đến với vai trò là một người mẫu và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang lớn như Chanel, Calvin Klein… Ten Asia đưa tin chính Jennie đã tự chọn kịch bản và tham gia vào The Idol sau khi nhận được lời đề nghị từ The Weeknd. Cho đến nay, trong bộ phim, mọi thứ Jennie thể hiện chỉ là những màn nhảy và hát cùng với vài câu thoại phản cảm. Nhận thấy điều đó, trang Butwhytho đánh giá rằng: “Có vẻ mưu đồ của ê kíp chỉ là sử dụng sức mạnh ngôi sao của Kim một cách thô thiển mà không cho cô ấy cơ hội trở thành một nhân vật hoàn chỉnh”.