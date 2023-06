Tình trạng sức khỏe đáng báo động của Jennie (BlackPink) và các sao Kpop

Jennie (BlackPink) và không ít sao Kpop khác gặp vấn đề về sức khỏe INSTAGRAM NV

Ba tháng trở lại đây, hàng loạt tin tức đầy tiêu cực xoay quanh tình trạng thể chất của nhiều sao Kpop gây xôn xao dư luận. Vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm nhất 1 - 2 ngày qua chính là chuyện Jennie (BlackPink) đột ngột "biến mất" giữa chừng tại concert Born Pink chặng Melbourne (Úc) đêm diễn hôm 11.6, vì lý do sức khỏe.

Theo YG Entertainment, nữ ca sĩ sớm kết thúc phần xuất hiện của mình do tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Trước khi concert diễn ra, Jennie cũng vắng mặt ở buổi soundcheck (tổng duyệt cuối) bởi "cảm thấy không được khỏe và đang nghỉ giữ sức cho concert". Tuy nhiên, cô vẫn không đủ thể lực để biểu diễn đến hết concert và đành sớm rời khỏi sân khấu. Sau khi giọng ca 9X xuống hậu trường, ba mẩu còn lại của BlackPink vẫn tiếp tục biểu diễn.

Chuyện Jennie rời khỏi sân khấu concert dấy lên nhiều tranh cãi CẮT TỪ CLIP

Đến hôm 13.6, thông qua trang cá nhân, Jennie đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Anh, bày tỏ bản thân rất tiếc nuối và xin lỗi khán giả vì đã không thể hoàn thành buổi biểu diễn. "Hiện giờ tôi đang cố gắng hết sức để hồi phục", cô viết. Phía YG Entertainment và Jennie đều nhắn nhủ mong fan thông cảm. Dù vậy, lùm xùm Jennie ở concert Melbourne vẫn dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Truyền thông Hàn và nhiều người hâm mộ nhận định rằng lịch trình dày đặc chính là nguyên nhân đẩy tình trạng sức khỏe của Jennie lao dốc.

Ten Asia (Hàn Quốc) đánh giá Jennie nói riêng và BlackPink nói chung đều có nhiều hoạt động đa dạng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài. Từ tháng 9 năm ngoái, các cô gái đã bắt đầu đi tour và liên tục góp mặt tại các sự kiện vòng quanh thế giới. Riêng Jennie cũng có nhiều hoạt động cá nhân như tham dự Met Gala ở New York (Mỹ), Liên hoan phim Cannes tại Pháp, quảng bá phim The Idol... và xuất hiện ở nhiều show thời trang. Vì thế, lịch trình dày đặc trong khung thời gian eo hẹp khiến Jennie mệt mỏi.

Việc các thần tượng tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe ngày càng tăng INSTAGRAM NV

Johnny (NCT) là sao Kpop mới nhất đối mặt với vấn đề thể chất nghiêm trọng cũng khiến anh phải tạm dừng mọi lịch trình. SM Entertainment cho biết Johnny bị gãy xương đòn bên phải do va đập mạnh vào cửa phòng thu vào ngày 11.6. "Anh ấy được bác sĩ tư vấn nên đeo nẹp để cố định vùng xương liên quan và hạn chế tối đa cử động cho đến khi ổn định", phía công ty thông báo. Theo fan dự đoán, mỹ nam 28 tuổi mất ít nhất 1- 2 tháng để bình phục hoàn toàn.

Đặc biệt, Johnny không phải là "gà nhà" SM Entertainment duy nhất thời điểm này phải tạm ngưng hoạt động do trở ngại về mặt sức khỏe. Hồi đầu tháng 6.2023, "ông lớn Kpop" cũng thông báo Onew (SHINee) sức khỏe không ổn và được bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi hợp lý. Do đó, nam thần tượng vắng mặt trong các lịch trình sắp tới của SHINee, bao gồm các buổi concert và tuyên truyền album mới kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm.

Fan và khán giả lo lắng khi thấy thể trạng gầy gò của Onew CHỤP MÀN HÌNH PANN

Trên trang cá nhân, Onew không đề cập chi tiết tình trạng của bản thân, thay vào đó, anh chia sẻ bài viết trấn an người hâm mộ. Song, fan vẫn vô cùng lo lắng khi chứng kiến nam ca sĩ, diễn viên sụt cân trầm trọng. Những khoảnh khắc sao phim Hậu duệ mặt trời lộ diện với hình thể gầy gò đáng báo động và phong thái thiếu sức sống được chia sẻ rầm rộ qua mạng xã hội.

Tương tự Onew, hai tên tuổi khác của SM Entertainment là Joy (Red Velvet) và Giselle (aespa) cũng đang tạm thời vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. Joy đã "ở ẩn" từ tháng 4.2023 sau khi được bác sĩ tư vấn điều trị và khuyên nghỉ ngơi. Trong khi đó, Giselle cũng đành lỡ hẹn với đợt quay show Knowing Bros (Ask Us Anything), buổi biểu diễn tại Mỹ và các hoạt động khác cùng aespa vì phải tập trung hồi phục sức khỏe.

Hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ Onew cũng như các thần tượng tạm dừng công việc để tập trung hồi phục sức khỏe CHỤP MÀN HÌNH PANN

Tin vui duy nhất thời gian gần đây là Rei (Ive) đã có thể tái xuất sau hơn một tháng gián đoạn công việc tạm thời. Giữa tháng 4.2023, Rei phát hiện một số triệu chứng bất thường như tim đập nhanh, ngộp thở. Đến cuối tháng 5 vừa qua, sức khỏe của Rei được cải thiện rất nhiều và cô quyết quay lại cùng nhóm tiếp tục các hoạt động.

Tình trạng loạt sao Kpop tạm dừng làm việc vì thể chất lẫn tinh thần "đổ bệnh" trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Ten Asia nhận định đây là kết quả của những lịch trình quá tải, bất hợp lý kéo dài mà các nghệ sĩ chịu đựng suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, trang Sports Q còn nhận xét tình hình hiện giờ: "Các thần tượng Kpop lao vào hoạt động như thể để lấp đầy khoảng trống của quãng thời gian 3 năm showbiz trì trệ vì dịch Covid-19".

Joy (trái) và Giselle là hai nữ thần tượng nổi bật thuộc công ty SM Entertainment INSTAGRAM NV

Đồng thời, dân mạng Hàn cũng cho rằng các công ty quản lý tại Kpop cũng phải chịu trách nhiệm một phần về vấn đề sức khỏe đáng báo động của "gà nhà". Người hâm mộ kêu gọi các công ty nên điều chỉnh lịch trình hợp lý, cải thiện môi trường làm việc để chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nghệ sĩ.

Tính đến nay, hàng loạt tranh cãi xoay quanh tình trạng sức khỏe tụt dốc của những sao Kpop vẫn chưa có hồi kết. Điều này càng làm công chúng quan tâm hơn đến các quy định mới về việc hạn chế giờ làm việc của thần tượng đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc xem xét.