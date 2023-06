Jennie (BlackPink) muốn tham gia 'The Idol', YG không can thiệp

Hình tượng của Jennie bị ảnh hưởng bởi dự án phim The Idol Variety

Mới đây, Ten Asia đưa tin chính Jennie đã tự chọn kịch bản và tham gia vào The Idol - bộ phim đang gây tranh cãi gần đây sau khi nhận được lời đề nghị từ The Weeknd. Nguồn tin này cho hay: “Jennie đã có cuộc gặp trực tiếp với The Weeknd và nhận được đề nghị tham gia dự án phim. Chúng tôi nghe nói rằng sau đó cô cũng bày tỏ ý muốn tham gia với YG. Jennie nói cô ấy muốn thử sức với dự án đó”.



Ngay sau khi phim được phát sóng, từ khoá Jennie đã lan truyền khắp các trang mạng và phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc. Phần lớn ý kiến tại Hàn Quốc đã chỉ trích phân cảnh 18+ của nữ ca sĩ và cho rằng một người có sức ảnh hưởng tới giới trẻ như Jennie không nên chọn phim này để đóng, đặc biệt với một người có nhiều fan còn ít tuổi như Jennie thì nên cân nhắc vì những hành động của mình có thể gây nhận thức xấu. Khi tranh cãi dâng cao, cộng đồng mạng cho rằng YG Entertainment phải phần nào chịu trách nhiệm về sự xuất hiện của “gà cưng" trong phim. Một đại diện trong giới nói với Ten Asia rằng đây hoàn toàn là ý muốn của nữ idol. “Jennie nhận thức được vai trò của mình trong phim và phân đoạn mà mình sẽ đóng”, người này chia sẻ.

Hơn hết, Jennie cũng từng chia sẻ về quá trình diễn xuất của mình và lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên Jennie Ruby Jane tại Liên hoan phim Cannes: “Đây là một cơ hội để được là chính mình và trở nên dũng cảm hơn. Tôi không có luyện tập hay chuẩn bị gì hết. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này trước đây. Đối với tôi, nó giống phá bỏ một bức tường vậy”.

Một số phân cảnh có Jennie tham gia trong The Idol gây tranh cãi Chụp màn hình

The Idol xoay quanh cuộc sống của Jocelyn, một ngôi sao nhạc pop (do Lily-Rose Depp - con gái Johnny Depp đóng). Sau một thời gian nghỉ ngơi vì cái chết của mẹ, cô có kế hoạch trở lại hoạt động. Trong quá trình chuẩn bị cho việc chụp ảnh bìa album, Jocelyn gặp Tedros (do The Weeknd đóng). Hai người đã quen nhau trong một buổi chụp ảnh khỏa thân và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm.



The Idol đã thu hút sự chú ý từ đầu năm 2023 khi tiết lộ một số hình ảnh và chi tiết trong phim. Tại Liên hoan phim Cannes 2023, bộ phim đã gây sốc cho khán giả với những cảnh quay trần trụi táo bạo. Tờ Variety đã đưa tin rằng The Idol đã gây chấn động Liên hoan phim Cannes và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt trong suốt 5 phút. Tuy nhiên, phim cũng đã nhận sự chỉ trích vì quá nhiều cảnh nhạy cảm.

Jennie sinh năm 1996, là thành viên của nhóm nhạc nữ quyền lực BlackPink. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Jennie còn được biết đến với vai trò là một người mẫu và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang lớn như Chanel, Calvin Klein… Quyết định tham gia một bộ phim có nội dung 18+ khiến hình ảnh và sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng. Tờ Rolling Stone từng cảnh báo: “Jennie dường như chỉ được sử dụng như một công cụ để tạo sức ảnh hưởng và thu hút sự chú ý của truyền thông cho bộ phim”.