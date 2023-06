Lisa (BlackPink) diện thiết kế mới của Công Trí

Lisa diện thiết kế Công Trí xuất hiện nổi bật tại sự kiện ở quê nhà Thái Lan NTK cung cấp

Lisa vừa góp mặt tại sự kiện fan meeting ở Thái Lan hôm 26.5 vừa qua. Ngay từ giây phút đầu tiên, em út nhóm BlackPink đã nhận được sự chào đón và tán dương không ngớt từ hàng trăm khán giả bên dưới. Không chỉ xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ cùng thần thái hút hồn, trang phục mà sao nữ sinh năm 1997 diện cũng nhận nhiều lời khen bởi sự nổi bật, tinh tế và thời thượng, thể hiện rõ cá tính của người đẹp xứ chùa vàng.



Cô chọn mẫu áo quây đỏ rực từ bộ sưu tập FW/2023 của Công Trí kết hợp cùng quần đen ống đứng theo phong cách menswear. Được biết, mẫu áo đỏ này được làm trên chất liệu vải faille, dáng áo quây cơ bản được biến tấu với những đường xếp nếp cỡ đại ở chi tiết trễ vai và găng tay ống dài cùng khoảng hở táo bạo phía dưới chân ngực. Chiếc áo từng được nhà thiết kế phối cùng quần ống đứng ton-sur-ton nhưng phía ê kíp của Lisa đã mix&match với quần đen, vừa đề cao tính an toàn, vừa gia tăng cá tính mà lại không làm vơi nét sang trọng từ bản gốc. Ngoài đổi màu quần, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên tỷ lệ trang phục như bản gốc giúp cô tôn vóc dáng mảnh mai, quyến rũ với chiều cao nổi bật.

Lisa cân bằng hoàn hảo sự nữ tính, ngọt ngào thông qua kiểu tóc búi nửa đầu. Mảnh ghép cuối cùng của trang phục là hai mẫu vòng cổ ánh vàng được phối layer trẻ trung NTK cung cấp

So với những bộ cánh cắt xẻ hiểm hóc mà công chúng vẫn thường thấy, trang phục lần này mà Công Trí dành cho Lisa tuy tinh giản nhưng vẫn thể hiện được tinh thần nữ quyền của người mặc NTK cung cấp

Mẫu thiết kế gốc của Công Trí, có thể thấy ê kíp của Lisa đã có những thay đổi để phù hợp hơn với nữ thần tượng NKT cung cấp

Lisa không phải là thành viên đầu tiên của BlackPink diện thiết kế của Công Trí. Nhà thiết kế Việt và nhóm nhạc đình đám Kpop có "mối lương duyên" từ hai năm trước khi Rosé diện trang phục Công Trí xuất hiện trong hai sản phẩm âm nhạc liền kề nhau là On The Ground và Gone.