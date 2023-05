Khán giả Việt nói gì khi Jennie (BlackPink) đóng phim có nội dung khiêu dâm?

The Idol của kênh truyền hình Mỹ HBO hiện là bộ phim truyền hình được đông đảo người yêu thích phim ảnh trên toàn cầu trông đợi. Bộ phim có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng The Weeknd, Lily-Rose Depp và thành viên của nhóm nhạc nữ toàn cầu BlackPink - Jennie. Dù vậy, The Idol đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi trước khi chính thức trình làng vào ngày 4.6 tới.

Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2023, The Idol nhận về nhiều lời chê bai từ giới chuyên môn. Trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, bộ phim chỉ đạt 9/100 điểm qua 11 đánh giá từ các nhà phê bình của The Rolling Stone, London Evening Standard, Variety, Collider… Đa phần họ đều chỉ trích bộ phim giống phim khiêu dâm có gắn mác 18+ khi có quá nhiều cảnh nóng dư thừa.

Tại Việt Nam, cộng đồng mạng chia nhau thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên là bộ phận người hâm mộ bênh vực Jennie vì cô nàng chỉ góp mặt cho bộ phim, không phải là tuyến nhân vật chính. Những người yêu mến Jennie cho rằng phim đã gắn mác 18+ nên việc có những cảnh nhạy cảm là điều bình thường. Họ cho rằng cư dân mạng đang mượn điều này để miệt thị, sỉ nhục thần tượng của họ.

Mặt khác, một bộ phận khán giả cảm thấy cô nàng đã quá nóng lòng muốn ra mắt dưới tư cách diễn viên mà bỏ qua nội dung kịch bản đồi trụy. Họ khẳng định những chi tiết này không phù hợp với văn hóa châu Á. Dưới thân phận là một nữ thần tượng hàng đầu Kpop, Jennie cần phải cân nhắc kỹ về điều này trước khi tham gia bộ phim.