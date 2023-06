Ra mắt Kpop vào năm 2010 dưới trướng công ty Starship Entertainment, nhóm nhạc nữ Sistar gồm bốn thành viên nhanh chóng được yêu thích với loạt hit đình đám Push Push, How Dare You, So Cool, Alone, Loving U, Give It to Me, Touch My Body, Shake It… Các cô gái cũng sớm có chỗ đứng riêng tại làng nhạc xứ kim chi nhờ xây dựng thành công hình tượng nóng bỏng trưởng thành