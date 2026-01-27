Giảm thuế, bỏ phí thúc đẩy doanh nghiệp tăng tốc

Dù lệ phí môn bài không quá lớn, phổ biến từ 2 - 3 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (tùy vốn điều lệ) nhưng đây là khoản thu cố định hằng năm, bất kể lỗ lãi, đến hẹn phải nộp nên thực tế cũng không nhỏ. Vì thế, bỏ phí này, các doanh nghiệp (DN) nhỏ, siêu nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh - đang chiếm đến hơn 90% trong tổng số hàng triệu đơn vị trên thị trường, có thể tiết kiệm được khoản chi phí cứng kha khá. Đặc biệt, với các DN có nhiều chi nhánh (có mã số thuế riêng) lại càng lợi hơn, bởi trước đây mỗi đơn vị phải đóng lệ phí môn bài riêng. Nhưng không chỉ là tiền, cùng với việc bỏ phí môn bài, DN cũng giảm gánh nặng thủ tục và chi phí tuân thủ khi gia nhập thị trường.

Như nói trên, lệ phí môn bài là khoản thu định kỳ hằng năm, đi kèm với việc này là nghĩa vụ kê khai, theo dõi, đối chiếu của các DN, hộ kinh doanh (HKD) để xác định mức bậc theo vốn điều lệ; với công ty mới là thủ tục kê khai lần đầu, rồi mỗi lần thay đổi là một lần điều chỉnh... Còn cơ quan thuế thì phải quản lý, kiểm tra, rà soát... Bỏ lệ phí môn bài thì các thủ tục này cũng được bãi bỏ, giúp cả 2 bên giảm chi phí, thời gian, quy trình, nhân sự xử lý công việc...

Quan trọng hơn, việc bỏ lệ phí môn bài, thường được gọi là phí gia nhập thị trường, phí "vào cửa", sẽ giúp môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, minh bạch hơn; từ đó thúc đẩy hàng triệu cá nhân, HKD mạnh dạn "lớn lên" thành DN mà trước đó vì sợ tăng phí, tăng thủ tục họ lần lữa, né tránh. Không chỉ bỏ lệ phí môn bài, Nghị quyết 198 của Quốc hội cũng miễn thuế thu nhập DN cho DN nhỏ và vừa trong ba năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu. Bỏ phí, giảm thuế sẽ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp lan rộng trong toàn xã hội và hỗ trợ các DN nhỏ lớn mạnh, tăng cường mở rộng quy mô, từ đó đóng góp nhiều hơn cho kinh tế đất nước.

Trên tất cả, việc bỏ lệ phí môn bài kết hợp với ưu đãi thuế thu nhập DN cho DN nhỏ và vừa một lần nữa khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước khuyến khích DN tư nhân phát triển trong giai đoạn tăng tốc ở kỷ nguyên mới. Thay vì thu phí bất kể lỗ lãi, nhà nước sẽ tập trung thu thuế dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của DN, từ đó thiết kế chính sách hợp lý hơn dựa trên khu vực cần ưu đãi, phân khúc cần tăng tốc hay hạn chế.

Theo mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm. Để đạt được điều này, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, vai trò của các khu vực kinh tế phải được phát huy đầy đủ. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh; khuyến khích DN trong nước lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế; đưa tri thức và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm của phát triển.

Những cải cách quyết liệt, nhanh, mạnh, thiết thực, nói là làm, làm đến cùng... đang cho thấy một Việt Nam tràn đầy sức mới trên con đường đi tới kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng của dân tộc.