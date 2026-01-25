Kinh tế Việt Nam: Động lực mới từ niềm tin xã hội và khát vọng phát triển

Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An): Đổi mới là tinh thần cốt lõi đưa đất nước tiến bước mạnh mẽ

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) Ảnh: NVCC

Theo dõi diễn biến Đại hội Đảng XIV, có thể thấy đổi mới là tinh thần mang tính cốt lõi, lan tỏa của kỳ Đại hội lần này. Người dân cả nước đồng tình và ủng hộ cao với nhận định của Tổng Bí thư, nhấn mạnh tinh thần "đổi mới" như một yêu cầu mang tính thời đại: Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển và tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện để biến đường lối đúng đắn thành kết quả cụ thể, góp phần đưa đất nước tiến mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Trước hết, đổi mới tư duy phát triển sẽ tạo ra động lực từ thể chế và chính sách. Về đổi mới thể chế, chúng ta tin tưởng rằng bộ máy mới sẽ đẩy nhanh việc cắt giảm những quy định, thủ tục hành chính rườm rà, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn để "cởi trói" cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút được vốn đầu tư có chất lượng cao. Về chính sách tăng trưởng, khi mô hình tăng trưởng được chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa nhiều vào vốn và lao động sang dựa vào KH-CN, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực, thì dư địa tăng trưởng của nền kinh tế sẽ được mở rộng bền vững hơn.

Bên cạnh đó, việc đổi mới mô hình tổ chức thực hiện sẽ tạo động lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Nếu bộ máy mới thực sự tinh gọn, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đầu ra; phòng, chống tham nhũng quyết liệt hơn, bảo đảm pháp quyền, thì "đường lối đúng" sẽ có điều kiện đi vào cuộc sống. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức cần mạnh mẽ chuyển đổi từ tâm lý dè dặt sang tinh thần tiến công, đi cùng với cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả công việc chặt chẽ hơn. Đây là điều kiện cơ bản để đất nước có động lực phát triển vượt bậc.

Một điểm nữa, tôi kỳ vọng động lực mới sẽ đến từ niềm tin xã hội và khát vọng phát triển. Khi chủ trương đổi mới được triển khai nhất quán, minh bạch, lấy người dân và DN làm trung tâm, niềm tin sẽ được củng cố, từ đó khơi dậy tinh thần dấn thân, sáng tạo và chấp nhận rủi ro trong sản xuất, kinh doanh và đổi mới công nghệ. Đây chính là "động lực mềm" nhưng có sức lan tỏa rất lớn đối với tăng trưởng dài hạn.

Chúng ta tin rằng với tinh thần đoàn kết toàn dân, các chủ trương này sẽ biến khát vọng thành hiện thực, đưa VN trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và hướng tới nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, như tầm nhìn Đại hội đã đặt ra.

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh: Thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh Ảnh: Độc Lập

Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả cũng như các chủ trương, quyết sách lớn càng khẳng định ý chí, đồng lòng của cả nước bước vào kỷ nguyên mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng thời, Đại hội đã đề ra yêu cầu không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Điều này tạo ra niềm tin lớn cho người dân nói chung và cộng đồng DN nói riêng để thực hiện tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn tới.

Về thực tiễn, VN có đủ điều kiện, tiềm năng và dư địa để phấn đấu tăng trưởng hai con số. Trước hết, hiệu quả chung của nền kinh tế vẫn còn dư địa cải thiện. Các khu vực kinh tế, từ công nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ, đều còn nhiều dư địa phát triển. Nhiều nguồn lực và động lực tăng trưởng mới đã được đề ra, nhất là từ KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hiện vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Để đạt tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự tập trung rất cao, sự thay đổi đồng bộ từ bộ máy tổ chức, phương thức điều hành đến cách thức triển khai ở từng khâu công việc.

Bước vào kỷ nguyên mới, việc thúc đẩy phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hay kinh tế tuần hoàn sẽ tạo ra nhiều động lực phát triển cho DN, nắm bắt được xu hướng cũng như yêu cầu từ các thị trường quốc tế. Khu vực kinh tế tư nhân đã được xác định ở vị trí trung tâm, đóng vai trò quyết định đối với khả năng bứt phá của nền kinh tế. Khu vực này hoàn toàn có thể tạo ra sức bật lớn cho tăng trưởng, trở thành lực lượng tiên phong trong ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, kinh tế nhà nước thời gian qua đã được phát triển mạnh.

Cả hai khu vực kinh tế này cần được thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa GDP cả nước tăng cao.

PGS-TS Nguyễn Chu Hồi (đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn TP.Hải Phòng): Đổi mới thể chế sẽ tháo gỡ mọi nút thắt để kinh tế bứt phá

PGS-TS Nguyễn Chu Hồi (đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn TP.Hải Phòng) Ảnh: NVCC

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp, đã chuẩn bị hành trang để VN bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì thế, các văn kiện và nghị quyết của Đại hội đều thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán là phải thực sự đổi mới và đổi mới toàn diện. Đổi mới từ tư duy đến hành động trong mọi mặt của đời sống, KT-XH, văn hóa, đối nội, đối ngoại, quốc phòng và an ninh. Trong đó, đổi mới thể chế, cơ chế, chính sách được xem là cách tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để mở đường cho việc triển khai thành công các mô hình tăng trưởng và quản trị mới trong bối cảnh vận hành hệ thống hành chính 3 cấp, chính quyền địa phương 2 cấp. Đây thực sự là một cuộc cách mạng mang dấu ấn đặc sắc, chưa từng làm, nhưng đã được tiến hành đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị, cả theo cấu trúc dọc và ngang.

Chủ trương ưu tiên phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo, tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một lựa chọn đúng, mang tầm chiến lược. Chủ trương này không chỉ đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 mà còn là cách để VN vươn tới tầm cao của 50 - 100 năm tới. Đây cũng chính là động lực để VN bứt phá, giúp đất nước tận dụng được "lợi thế của người đi sau", rút ngắn khoảng cách tụt hậu về phát triển KH-CN, hỗ trợ tăng năng suất lao động và hiệu suất quản lý; từ đó tăng hàm lượng khoa học trong từng sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của hàng hóa VN trên trường quốc tế. Các quyết sách của Đại hội XIV cũng là cương lĩnh hành động với những định hướng giải pháp cụ thể, đơn giản, rõ người, rõ việc nên sau khi triển khai có thể đo lường được kết quả hoặc hỗ trợ khả năng điều chỉnh kịp thời.

Với một đội ngũ lãnh đạo đất nước ưu tú được Đại hội lựa chọn cẩn trọng, dân chủ và tập trung trí tuệ, tôi hy vọng các quyết sách nói trên sẽ tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa, thế và lực của VN sẽ thay đổi tích cực, góp phần để VN "đi bằng đôi chân của mình, sống bằng cái đầu của mình". Và dưới sự lãnh đạo, chèo lái của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, chắc chắn "con tàu VN" sẽ tiếp tục đưa đất nước đến bến bờ hạnh phúc, đất nước hùng cường và thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo: Đòn bẩy cho DN công nghệ bứt phá, đóng góp vào tăng trưởng hai con số

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo Ảnh: NVCC

Bản thân tôi cũng như các DN rất vui và chúc mừng Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều này giúp chúng ta có thể tự tin hướng đến một kỷ nguyên phát triển mới với sự đoàn kết, đồng lòng của cả nước. Thời gian qua, nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng; trong đó việc thúc đẩy KH-CN và phát triển DN theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sẽ có tác động lớn đến việc hoàn thành mục tiêu phát triển GDP hai con số của VN trong giai đoạn 2026 - 2030. Những chính sách đó sẽ tạo ra động lực, đòn bẩy để giúp DN công nghệ có thể tăng tốc mạnh mẽ tại VN trong thời gian tới.

Nhìn ra thế giới, những năm gần đây, công nghệ tài chính (fintech) đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của startup fintech và các công ty công nghệ tài chính, cũng như mô hình hợp tác ngân hàng - fintech đã hình thành hệ sinh thái kinh tế mới. Điều này thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra việc làm trong các lĩnh vực công nghệ, an ninh mạng, phân tích dữ liệu, dịch vụ tài chính. VN có 4 công ty công nghệ từng đạt đến trạng thái kỳ lân, thì cả 4 đều là công ty fintech. Theo kinh nghiệm quốc tế, bên cạnh sự đột phá của chính sách, thì quá trình tối ưu hóa các quy định, chính sách hiện tại cũng sẽ tác động rất lớn cho sự phát triển và đóng góp của DN công nghệ vào GDP, góp phần cho tăng trưởng hai con số của VN trong thời gian tới. Còn theo quan điểm của tôi, nếu chỉ cần mỗi năm chính sách có thể cải tiến tốt hơn 20%, thì các DN công nghệ có thể sẽ thay đổi rõ rệt, phát triển thêm được vài chục phần trăm. Chúng tôi tin rằng với việc liên tục bổ sung và điều chỉnh các chính sách ban hành, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường cho các DN công nghệ phát triển đột phá, góp phần vào mục tiêu đưa VN trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Gemadept: Mở ra vận hội mới để đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Gemadept Ảnh: NVCC

DN rất quan tâm và tin tưởng vào các định hướng quyết sách của Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra vận hội mới để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Về chủ quan, công cuộc "sắp xếp lại giang sơn", sáp nhập tỉnh, thành đã nâng năng lực cạnh tranh của từng địa phương cũng như của cả quốc gia tăng lên rất nhiều. Hệ thống cảng biển lớn, cảng nước sâu được định hướng phát triển tại trung tâm cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, gắn với hình thành các khu thương mại tự do và trung tâm tài chính, mở ra cơ hội cho các DN sản xuất, chế xuất, xuất khẩu, logistics, hàng hải… phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, chính quyền 2 cấp được triển khai tháo bỏ nhiều rào cản, mở cửa cho các DN mạnh mẽ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tăng trưởng hàng hóa sản xuất khu vực nội địa.

Có thể thấy, từ Chính phủ, bộ, ngành cho tới các địa phương đều đã và đang quyết tâm hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cả phần "cứng" cũng như phần "mềm" để thật sự tiến ra biển lớn, đưa kinh tế biển trở thành trụ cột của đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với lời khẳng định đổi mới mạnh mẽ trong các văn kiện của Đảng vừa mới ban hành, đây là những cơ sở để các DN như chúng tôi tự tin đầu tư, cống hiến, cùng cộng hưởng tạo sức mạnh cạnh tranh mới cho ngành hàng hải VN trên trường quốc tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sao Ta: Thực hiện đồng bộ các nghị quyết tạo ra động lực chung cho cả nước

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sao Ta Ảnh: NVCC

Đại hội XIV của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Điều này càng giúp DN tin tưởng rằng trong giai đoạn tới, việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành càng nhanh hơn, tạo động lực chung cho cả nước phát triển.

Ngoài việc mong chờ các nghị quyết được thực hiện nhanh, đồng bộ, chúng tôi mong nhà nước có chính sách mới thông thoáng về việc tích tụ, tập trung đất đai và kêu gọi đầu tư để hình thành và phát triển các vùng nuôi trồng quy mô lớn; từ đó mới tạo ra được nguồn nguyên liệu đồng đều về chất lượng, có giá thành vừa phải để tăng sự thu hút và cạnh tranh của hàng nông lâm thủy sản VN trên thị trường quốc tế. Bởi thực tế ngành thủy sản hay nông nghiệp của VN vẫn đứng trước thử thách do tình trạng manh mún, nhỏ lẻ và tự phát nên thiếu nguyên liệu, chất lượng không đồng đều nên giá thành cũng khó cạnh tranh. Đồng thời, nhà nước cần gia tăng cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực nông lâm thủy sản nói chung, hạ tầng thủy lợi nói riêng cho các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm; từ đó các DN sẽ phát triển mạnh hơn, đóng góp vào mục tiêu chung thúc đẩy kinh tế của VN tăng trưởng 2 chữ số trong kỷ nguyên mới.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group: Mong chờ một môi trường kinh doanh ổn định, bền vững

Ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group Ảnh: NVCC

Việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có tính bản lề đối với tương lai phát triển của đất nước. Nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang tăng trưởng dựa vào chất lượng, năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Trên bình diện quốc tế, thế giới đang bước vào một giai đoạn biến động khó lường. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực chống chịu, khả năng thích ứng và bản lĩnh tự cường của nền kinh tế VN.

Tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ, nhất quán và dài hạn để tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch cho cộng đồng DN, nhất là DN nhỏ và vừa. Các chính sách sẽ dựa theo 3 định hướng lớn là: Tháo gỡ rào cản thể chế và thủ tục hành chính, tạo một hệ thống chính sách đơn giản, thông suốt và nhất quán từ T.Ư đến địa phương; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân gắn với phát triển bền vững; tạo điều kiện để DN VN vươn ra quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, DN du lịch VN cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn về xúc tiến thị trường, kết nối quốc tế, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Tôi tin rằng với những định hướng chiến lược đúng đắn từ Đại hội Đảng XIV, cùng sự đồng hành thực chất của Nhà nước và nỗ lực tự thân của cộng đồng DN, khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp thiết thực cho mục tiêu xây dựng một VN giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.