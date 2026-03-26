Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Giảm thuế, phí để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Mai Phương
26/03/2026 14:31 GMT+7

Chiến sự tại khu vực Trung Đông khiến chi phí của doanh nghiệp tăng cao nên cần được hỗ trợ tối đa.

Sáng 26.3, Báo Người lao động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp trước cú sốc địa chính trị toàn cầu: Ứng phó thế nào?". Theo TS Trần Du Lịch, Việt Nam có khả năng "đề kháng" và chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài. Khó khăn của kinh tế toàn cầu không chỉ xuất hiện khi xung đột Trung Đông bùng phát. Ngay từ đầu năm, giai đoạn 2023 - 2026 đã được dự báo là thời kỳ tăng trưởng chậm lại, đi kèm với rủi ro địa chính trị gia tăng. Ở trong nước, nền kinh tế cũng đối mặt nhiều thách thức. Sự suy giảm của thị trường khiến đơn hàng có xu hướng ngắn hạn, quy mô nhỏ, doanh nghiệp gặp khó ngay từ đầu năm. Áp lực tỉ giá, chi phí tài chính và giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao đã tồn tại từ trước.

Biến động năng lượng càng làm chi phí logistics leo thang, trong khi Việt Nam vốn là quốc gia có chi phí logistics thuộc nhóm cao trong khu vực. Đồng thời, thị trường bất động sản, lĩnh vực có tác động lớn đến tăng trưởng và ổn định vĩ mô, vẫn đang trong quá trình điều chỉnh. Trước những yếu tố này, cộng thêm diễn biến tại Trung Đông, Chính phủ đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo mốc 1 tháng và 3 tháng, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Từ đó, TS Trần Du Lịch cho rằng về phía doanh nghiệp, kinh nghiệm từ các giai đoạn khủng hoảng trước cho thấy đây là lúc cần quản trị dòng tiền chặt chẽ, kiểm soát tồn kho và duy trì công suất sản xuất. Quan trọng là giữ khách hàng, bảo toàn chuỗi cung ứng, không bỏ qua đơn hàng, kể cả nhỏ. Về phía Nhà nước, cần tiếp tục tháo gỡ tối đa về thuế, phí để hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp, nhất là khu vực vừa và nhỏ. Quan trọng hơn, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô - đặc biệt là tỉ giá, lãi suất và thanh khoản của nền kinh tế.

Đồng quan điểm, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Sài Gòn, cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam gặp thách thức này. Trong bối cảnh hiện nay, ông đề xuất một số giải pháp ngắn hạn: Thứ nhất, kiểm soát giá xăng dầu. Cụ thể, cần sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính như miễn, giảm thuế, phí để bình ổn giá, tránh hiệu ứng lan tỏa. Thứ hai, hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp, như: giảm tối đa các loại phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước như thuế, phí hải quan, phí hạ tầng giao thông… nhằm trực tiếp chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Về chính sách tài khóa, ông ủng hộ quan điểm nới lỏng trong bối cảnh nợ công đang được kiểm soát ở mức khoảng 37% GDP. Tuy nhiên, việc nới lỏng cần đi kèm nguyên tắc chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư công, đặc biệt là ba lĩnh vực hạ tầng chiến lược: giao thông, năng lượng và công nghệ. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông sẽ góp phần giảm chi phí vận tải và tiêu thụ xăng dầu cho doanh nghiệp.

Về chính sách tiền tệ, TS Trần Hoàng Ngân kiến nghị cần đảm bảo đồng thời các mục tiêu: kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và giữ an toàn hệ thống. Trong đó, cần ưu tiên đảm bảo thanh khoản và ổn định lãi suất, bởi lạm phát hiện nay chủ yếu đến từ yếu tố “chi phí đẩy” như giá năng lượng và xung đột địa chính trị, không phải do cung tiền. Do đó, cần tránh để lãi suất tăng cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và duy trì việc làm. Về dài hạn, ông nhấn mạnh ba trụ cột chuyển đổi mang tính bắt buộc gồm: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi cơ cấu kinh tế...

Đã chi gần 5.000 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu

Giá xăng dầu từ 14 giờ ngày 25.3 đồng loạt giảm mạnh. Giá xăng giảm từ 2.039 - 3.883 đồng/lít; giá dầu giảm từ 1.776 - 4.100 đồng/lít/kg. Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định chi gần 5.000 tỉ đồng từ Quỹ Bình ổn để giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp Kinh tế Xăng dầu Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận