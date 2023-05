Giảm từ 130kg xuống còn 75kg nhờ phẫu thuật ‘cắt tạo hình dạ dày’ tại FV

"Không dám có bạn gái" vì thân hình quá khổ

Bước vào tuổi dậy thì, anh Nguyễn Văn T. bắt đầu có dấu hiệu tăng cân nhanh chóng. Anh có thói quen ăn nhanh, ăn nhiều nhưng lại đói rất nhanh. Mỗi lần đói, T. thường lả đi vì mệt, không thể học tập hay làm các công việc khác. Sau khi sang Mỹ du học, anh làm quen với thức ăn nhanh, khiến cân nặng tăng mất kiểm soát.

Thời gian đầu, dưới sự động viên của gia đình, T. cũng tích cực luyện tập thể thao. Tuy nhiên thân hình quá khổ khiến việc vận động gặp nhiều khó khăn, rất nhanh xuống sức. Vì có mẹ là bác sĩ nên anh T. cũng được gửi gắm cho nhiều chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ và Việt Nam để tư vấn chế độ ăn, song cũng chỉ giảm được vài cân rồi tăng lại, kết quả không ổn định.

Thân hình quá khổ khiến nhiều người mặc cảm, tự ti

Như phần lớn người béo phì, thân hình quá khổ khiến T. vô cùng tự ti. Anh ngại giao tiếp, ít bạn bè và càng không dám mơ đến việc có bạn gái. Đây cũng là lý do khiến cuộc sống nơi đất khách của anh càng trở nên cô đơn. Nguy hiểm hơn, tăng cân khiến anh đối mặt với các căn bệnh nguy hiểm như mỡ máu cao, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đột quỵ, ngưng thở trong giấc ngủ, sớm thoái hóa khớp gối...

Từ Mỹ bay ngược về Việt Nam điều trị, "lột xác" sau phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày

Nhận ra những bất tiện và hiểm nguy tiềm tàng nếu tiếp tục duy trì cân nặng hiện tại, anh T. tìm hiểu các phương pháp can thiệp y khoa mạnh hơn. Trong đó, phương pháp phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày hình ống của Bệnh viện FV gây ấn tượng mạnh cho chàng sinh viên. Sau khi tìm hiểu về phương pháp này, anh chủ động thuyết phục gia đình để anh về Việt Nam phẫu thuật.

Tại Bệnh viện FV, anh được ThS-BS CKII Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện FV khám và tư vấn phương pháp phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày hình ống. Nguyên lý cơ bản của phương pháp này là cắt bỏ phần phình to của dạ dày theo chiều dọc, khiến cơ quan này trở thành hình ống nhỏ, giúp giảm lượng thức ăn dung nạp mỗi bữa; đồng thời việc cắt dọc dạ dày này lấy bỏ phần phình vị nơi sản xuất nhiều hóc môn "thèm ăn" Ghrelin, giúp giảm mức độ thèm ăn, tuy nhiên không thay đổi cảm giác ngon miệng, từ đó góp phần giảm cân hiệu quả nhưng vẫn còn nguyên cảm giác ngon miệng khi ăn, đây là điểm nổi bật của phương pháp này.

Hiện nay phẫu thuật tạo hình dạ dày được thực hiện bằng mổ nội soi, bác sĩ sẽ mở vài đường mổ nhỏ 1-2cm trên bụng, qua đó đưa thiết bị phẫu thuật vào ổ bụng để cắt và lấy bỏ phần phình to của dạ dày. Phương pháp mổ nội soi có ưu điểm là ít đau và nhanh hồi phục hơn so với mổ mở trước kia.

Anh T. được chính bác sĩ Phan Văn Thái thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Sau mổ ba tuần, anh tái khám và được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng về phương pháp ăn uống: tập ăn chậm, nhai kỹ, chia nhỏ các bữa ăn trong ngày.

Dạ dày sau phẫu thuật đã trở nên nhỏ lại, anh nhanh chóng có cảm giác no khi ăn. Nhờ vậy, sau 8 tháng, anh T. giảm từ 130kg xuống còn 75kg, cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Đây quả là một cuộc lột xác ngoạn mục với chàng trai từng bị béo phì. Giờ đây anh tự tin, vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Ưu điểm điều trị béo phì của phương pháp "cắt tạo hình dạ dày hình ống"

Chia sẻ về phương pháp điều trị béo phì, bác sĩ Phan Văn Thái cho biết: "Hiện có rất nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, từ châm cứu, chọn thức ăn, tập luyện hoặc dùng thuốc. Những phương pháp này phù hợp với các bệnh nhân bị thừa cân nhẹ hoặc béo phì giai đoạn 1, 2. Tuy nhiên, với những bệnh nhân bị béo phì nặng giai đoạn 3, chỉ số khối của cơ thể (BMI) ở mức từ 37,5 trở lên thì khó có thể áp dụng các biện pháp giảm cân không xâm lấn. Khi đó bác sĩ có thể chỉ định phương án phẫu thuật".

Theo bác sĩ Phan Văn Thái, phẫu thuật là phương án điều trị cho bệnh nhân béo phì nặng

Ảnh: FV

Hiện có ba phương án phẫu thuật để điều trị béo phì: Nối tắt dạ dày (tạo ra túi dạ dày có kích thước nhỏ hơn rồi nối tắt với ruột non); Đặt vòng thắt eo bao tử; Thu nhỏ dạ dày theo chiều dọc, tạo thành hình ống (còn gọi là cắt tạo hình dạ dày hình ống). "Phương án thứ ba được sử dụng rộng rãi trên thế giới do tính an toàn và hiệu quả ưu việt hơn hẳn. Việc cắt dọc này đảm bảo tốt sinh lý tiêu hóa, thức ăn đi qua ống dạ dày, xuống tá tràng, ruột non… không bị gián đoạn; dạ dày vẫn có chức năng co bóp như bình thường", bác sĩ Thái cho hay.

Bệnh viện FV có lượng bệnh nhân vừa phải nên các bác sĩ có thể tập trung thăm khám, sàng lọc, cá thể hóa trong điều trị. Ngoài ra, phòng mổ vô trùng theo chuẩn y tế quốc tế JCI giúp tỉ lệ nhiễm trùng trong phẫu thuật dạng này là 0%, góp phần quan trọng vào thành công của các ca mổ.

Đặc biệt, Bệnh viện FV cũng áp dụng quy trình phục hồi sớm sau mổ, quy trình giảm đau bài bản, cho phép bệnh nhân phẫu thuật hôm trước có thể đi lại ngay vào hôm sau. Hình thức phẫu thuật nội soi với vết rạch da rất nhỏ, cùng với việc sử dụng chỉ tự tiêu khâu dưới da, nếu cơ địa của bệnh nhân tốt thì gần như không để lại sẹo hoặc sẹo rất khó thấy.

Các bác sĩ Bệnh viện FV thực hiện phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày hình ống

Ảnh: FV

Sau mổ, bệnh nhân được bác sĩ dinh dưỡng của Bệnh viện FV hướng dẫn một chế độ ăn phù hợp với dạ dày mới. Chế độ ăn này nhằm đảm bảo sự cân bằng về dinh dưỡng, nạp đủ vitamin, giúp bệnh nhân có sức khỏe tốt và kết hợp chế độ vận động thích hợp để duy trì hiệu quả giảm cân lâu dài.

Tính đến nay, Bệnh viện FV đã thực hiện 24 ca phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày hình ống, là một trong những cơ sở y tế tại miền Nam làm các ca bệnh này nhiều nhất. Số lượng bệnh nhân tìm đến đây để tư vấn và thực hiện phẫu thuật giảm béo ngày càng nhiều.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp phẫu thuật giảm béo tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể liên hệ qua số điện thoại: (028) 54 11 33 33.

Tìm hiểu thêm về phẫu thuật cắt dạ dày giảm cân



GIẢM CÂN AN TOÀN BẰNG PHẪU THUẬT TẠI FV