Gian nan đường lên vùng biên Quảng Nam

T HƯỜNG XUYÊN BỊ CÔ LẬP

Tuyến đường ĐT606 có chiều dài gần 64 km, là trục giao thông đối ngoại độc đạo, điểm đầu kết nối đường Hồ Chí Minh, đi lên 4 xã biên giới đến giáp cửa khẩu phụ Tây Giang (xã Ch'Ơm). Những năm qua, tuyến đường này đã được sửa chữa, xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhưng hiện nay nhiều đoạn trên tuyến này đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn, nguy hiểm.

Nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường ĐT606 khiến việc lưu thông qua lại của người dân gặp nhiều khó khăn MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc tuyến này xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc. Trên đường có hàng chục ổ voi lớn nhỏ trải dài, chiếm gần hết mặt đường. Đặc biệt, tại vị trí các khúc cua bề mặt nhựa bị bong tróc, trơ lớp đá dăm ngổn ngang. Đường có nhiều khúc cong cua, độ dốc lớn, lòng đường hẹp nên có nguy cơ dẫn tới mất thăng bằng tay lái, lại khuất tầm nhìn dễ gây tai nạn…

Anh Alăng Hội (35 tuổi, ở xã Axan, H.Tây Giang) cho biết: "Vào mùa mưa lũ, người dân mỗi lần lưu thông qua lại đều nơm nớp lo sợ. Bởi cứ đến mùa mưa thì năm nào cũng xảy ra sạt lở trên tuyến đường này gây ách tắc, khiến hàng ngàn hộ dân của 4 xã biên giới bị cô lập nhiều ngày".

Theo anh Hội, hiện nay nhiều vị trí hư hỏng nặng đang được bảo trì, sửa chữa. Tuy nhiên, thay vì bảo trì như hiện nay, người dân các xã biên giới mong cấp trên quan tâm sớm cho sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. "Đối với người dân bản địa vì đã quen thuộc với tuyến đường này nên quá trình lưu thông qua lại cơ bản dễ dàng hơn. Nhưng tội nhất là các giáo viên đang cắm bản ở các xã biên giới vì đường hẹp, lại hư hỏng nhiều, đi lại không quen nên thường xuyên bị tai nạn do tự té", anh Hội chia sẻ.

Nhiều vị trí mặt đường bong tróc trơ trọi đá dăm MẠNH CƯỜNG

S Ẽ BẢO TRÌ TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Ông Trần Văn Ta, Trưởng phòng NN-PTNT H.Tây Giang thừa nhận, nhiều vị trí trên tuyến đường ĐT606 bị hư hỏng nặng đã gây khó khăn trong việc đi lại cũng như lưu thông hàng hóa của người dân ở 4 xã vùng biên. Hiện nay nhiều vị trí hư hỏng nặng, thường xuyên sụt lún do thiên tai đang được Sở GTVT bảo trì, sửa chữa. "Quá trình sửa chữa, nâng cấp có phần bị chậm do hiện nay giá vật liệu cao so với thời điểm trúng thầu vì phải vận chuyển từ dưới xuôi lên. Huyện cũng thường xuyên kiến nghị Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ những vị trí đang được sửa chữa sớm hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay để người dân yên tâm lưu thông qua lại", ông Ta nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Văn Minh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho hay đối với tuyến đường ĐT606 thì đơn vị đang bảo trì, sửa chữa từ Km 14 đến Km 42 với kinh phí khoảng 44 tỉ đồng. Ông Minh cho rằng vấn đề khó khăn nhất hiện nay là khí hậu miền núi thường xảy ra mưa lớn, nhưng việc bảo trì lại không cho đổ bê tông mà chỉ thảm nhựa như kết cấu đường cũ nên rất nhanh hư. Bởi nếu thay đổi kết cấu lại phải chuyển qua đầu tư công. Thêm một khó khăn nữa là việc khan hiếm vật liệu xây dựng khiến tiến độ dự án bị chậm.

"Chúng tôi thường xuyên phối hợp, đốc thúc nhà thầu cố gắng hoàn thành các vị trí bảo trì trước mùa mưa năm nay. Dù có thua lỗ cũng phải cố gắng mua cho được vật liệu để thi công. Đối với những vị trí hư hỏng khác nằm ngoài quãng đường từ Km 14 đến Km 42 thì sở sẽ xin kinh tế dự phòng của dự án bảo trì này để vá thêm", ông Minh nói và cho hay tuyến đường này để đảm bảo an toàn thì cần phải đầu tư tổng thể bằng cách đổ bê tông xi măng.