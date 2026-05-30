Giang hồ Dũng 'Kỷ' bị bắt vì đánh bạc

Ngày 29.5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sư, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát ma túy và Công an P.Nam Định (Ninh Bình) đã bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng "Kỷ", 52 tuổi, ngụ P.Nam Định, Ninh Bình) để điều tra về hành vi đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá.

Nguyễn Kỳ Dũng (áo đỏ đen) bị bắt để điều tra hành vi đánh bạc ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Khi lực lượng công an thực hiện lệnh bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng đã chống đối, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng. Khi khám xét nhà của Dũng "Kỷ", lực lượng công an thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng tiền mặt, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Dũng "Kỷ" là bị can tiếp theo bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Huy Việt (tức Việt "Bài", 33 tuổi, ngụ P.Thành Nam, Ninh Bình) cầm đầu. Vụ án có số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 1.200 tỉ đồng, được các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá vào tháng 1.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Dũng "Kỷ" là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới giang hồ ở tỉnh Nam Định cũ. Dũng "Kỷ" từng có 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, và trộm cắp tài sản.

Nhiều năm trước, Dũng "Kỷ" cầm đầu một băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định cũ. Sau khi bị Công an TP.Nam Định cũ triệt xóa, băng nhóm của Dũng "Kỷ" tan rã, bản thân Dũng từ đó sống khép kín.

Đối tượng Nguyễn Huy Việt cầm đầu đường dây đánh bạc ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Trước đó, ngày 18.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Thời điểm đó, lực lượng công an đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Huy Việt (đã bỏ trốn) và 4 đối tượng (đã bị bắt giữ) gồm: Nguyễn Hải Chiều (32 tuổi), Nguyễn Văn Ánh (20 tuổi), Đặng Hiệu Anh (28 tuổi, cùng ngụ P.Tây Hoa Lư, Ninh Bình) và Trịnh Văn Thành (54 tuổi, ngụ P.Nam Định, Ninh Bình).

Quá trình điều tra ban đầu xác định Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các "con bạc" trong và ngoài tỉnh Ninh Bình.