Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận hàng loạt vụ án mà Phạm Anh Tài (tức Tài "Đen", 36 tuổi, trú P.Kon Tum, Quảng Ngãi) cùng đồng phạm gây ra tại Gia Lai và Quảng Ngãi.

Tài bị đề nghị truy tố 6 tội, gồm: giết người; cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cưỡng đoạt tài sản; cướp tài sản và hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cảnh sát cho Tài "Đen" thực nghiệm hiện trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo C02, năm 2005 khi Tài "Đen" mới 15 tuổi đã dùng dao đâm một người thương tích 35% và bị phạt 2 năm tù.

Ra tù, Tài không hoàn lương mà tiếp tục cùng đồng bọn dùng hung khí gây ra liên tiếp 5 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Kon Tum và lãnh án tù lần thứ 2.

Tháng 2.2016, Tài chấp hành xong các bản án trở về, Tài không thay đổi nhận thức mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm tội.

Tài liệu điều tra xác định, do có mâu thuẫn với nhóm người ở TP.Hải Phòng vào Quảng Ngãi làm ăn, tối 5.8.2018, Tài cùng đồng bọn đến quán bar Window (P.Kon Tum, Quảng Ngãi) chơi thì thấy một số người trong nhóm đối phương cũng có mặt nên chỉ đạo đàn em về lấy 2 khẩu súng AK.

Có vũ khí, Tài cùng đồng bọn dùng súng AK bắn, dùng dao đâm nhóm người TP.Hải Phòng. Vụ việc khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Sau đó, Tài cùng đồng bọn di chuyển đến 3 địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng tiếp tục nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn và bị truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã về hành vi giết người kể trên, ngày 1.5.2022, Tài đang ngồi nói chuyện với một phụ nữ tại khu vực cầu Kroong (xã Sa Bình, Quảng Ngãi) thì có 2 người đàn ông đi taxi dừng lại gần khu vực Tài ngồi để đi vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, 2 người đến chỗ Tài đang ngồi để trêu ghẹo. Tài liền dùng dao nhọn mang sẵn đâm 1 người tử vong, một người bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Cảnh sát xác định, để có tiền tiêu trong quá trình trốn truy nã, Tài chỉ đạo và bàn bạc với đàn em tìm cách phá sới bạc tại nhằm bảo kê và lấy địa bàn.

Ngày 11.6.2022, Tài "Đen" chuẩn bị 3 mã tấu, 2 xe máy, 2 "bom xăng", 1 khẩu súng CZ, 5 viên đạn cùng các dụng cụ bảo hộ rồi cùng cả nhóm xông vào sới bạc ở số 183 Nguyễn Thiện Thuật, (P.Kon Tum, Quảng Ngãi) để gây án, làm chết một người.

Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khiến cảnh sát phải đình chỉ điều tra vì không xác định được bị can.

Theo C02, ngoài các vụ án trên, quá trình bỏ trốn, nhóm của Tài đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng khác. Đến năm 2026, Tài mới bị bắt sau khi thực hiện vụ cướp Ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai.

Theo tài liệu, cuối năm 2023, Tài mua súng, đạn, cất giấu tại nơi lẩn trốn ở thôn 2 (P.Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Tháng 10.2025, Tài gọi Lê Văn Ân (35 tuổi, trú P.Đắk Cấm) đến cùng lên kế hoạch cướp ngân hàng. Sau nhiều ngày chở nhau khảo sát địa hình, Tài và Ân chọn phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank tại P.Hội Phú (Gia Lai) làm mục tiêu.

Chiều 19.1.2026, Tài và Ân cầm súng K59, K54 uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp hơn 1,85 tỉ đồng.

Hai ngày sau, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi bỏ trốn. Khoảng 2 tuần sau, cả hai lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cuối tháng 5 vừa qua, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Tài tổng cộng 30 năm tù, Ân 26 năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền.