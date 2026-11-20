Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tài "Đen" cùng đồng phạm "giết người; cố ý gây thương tích; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm" xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.

Vụ án này, C02 đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó Tài "Đen" (tức Phạm Anh Tài, 36 tuổi, trú P.Kon Tum, Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố về các tội giết người; cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cưỡng đoạt tài sản; cướp tài sản và hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cảnh sát cho Tài "Đen" thực nghiệm hiện trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo C02, Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên và đã có 7 tiền án, 1 tiền sự.

Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài đã dùng dao bấm đâm bị thương một người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù.

Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác liên tiếp gây ra 5 vụ án cố ý gây thương tích khác trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum cũ).

Tháng 2.2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, về địa phương, Tài không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm tội.

Ngày 5.8.2018, Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window tại TP.Kon Tum (cũ) rồi bỏ trốn và bị truy nã về tội giết người.

Quá trình trốn truy nã, Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, trong đó ngày 19.1 vừa qua, Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện hành vi cướp tài sản tại Vietcombank chi nhánh Trà Bá (tỉnh Gia Lai).

Ngày 4.2, C02 đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân.

Ngày 5.2, lãnh đạo Cục C02 đã trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục Phạm Anh Tài ra đầu thú, giao nộp 4 khẩu súng quân dụng (gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI) cùng 45 viên đạn. Toàn bộ 4 khẩu súng này đều đã lên nòng.

Quá trình điều tra, C02 xác định ngoài vụ án cướp tài sản tại Vietcombank nêu trên, quá trình trốn truy nã, Tài đã lôi kéo và chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, gồm: 2 vụ giết người, 4 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ cướp tài sản.