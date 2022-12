Giáng sinh đặc biệt từ Royal School: san sẻ yêu thương, lạc vào xứ sở thần tiên

Mái ấm Tâm Đức, quận 4, TP.HCM là nơi che chở cho những trẻ em mồ côi. Mùa giáng sinh này, ngôi nhà bỗng trở nên ấm áp hơn có khi sự xuất hiện của những “vị khách” đặc biệt là các em học sinh trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) tới thăm và mang theo những món quà đặc biệt. Đồng hành cùng các em là gương mặt hết sức quen thuộc: diễn viên Ngọc Lan - cũng là phụ huynh có con học tại trường Royal School.

Theo diễn viên Ngọc Lan, nhà trường có rất nhiều những nội dung ngoại khóa, các chương trình thiện nguyện dành cho học sinh trong suốt năm học. Để chứng kiến con trưởng thành hơn mỗi ngày, diễn viên Ngọc Lan luôn cố gắng thu xếp tham gia cùng con mình trong nhiều hoạt động.

Chuyến thăm mái ấm Tâm Đức nằm trong chương trình “Chuyến xe yêu thương”, là một trong chuỗi hoạt động đón Giáng sinh do Royal School tổ chức. Chương trình đã phát động quyên góp trực tiếp tận tay các phần quà đến các em nhỏ tại các đơn vị bảo trợ xã hội.

Bên cạnh chương trình “Chuyến xe yêu thương”, trường Royal School còn tổ chức đa dạng các hoạt động dành cho các khối từ Mầm non đến Tiểu học - THPT.





Các em học sinh khối Mầm non được hòa mình vào không khí Giáng sinh với những tiết mục văn nghệ và nhận những món quà bất ngờ từ Ông già Noel tại Lễ hội ""Christmas Wonderland". Ở khối Tiểu học - Trung học, bên cạnh các hoạt động ở lớp học, các em còn tạo nên bầu không khí vui tươi, ấm áp khi khuấy động sân khấu mùa Lễ hội “A date with Santa Claus” bằng những khúc hát sôi nổi cùng những lời chúc an lành.

Thông qua các hoạt động tại mùa Lễ hội Giáng sinh, các em học sinh Royal School đã có cơ hội được tìm hiểu và khám phá văn hóa mùa Lễ hội. Đặc biệt, giúp các em có thêm sự học hỏi và rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn hơn qua các phong trào, hoạt động do trường tổ chức.