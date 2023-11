Giáng Son muốn 'Sing my sol'

Sự tươi vui cũng như tình yêu âm nhạc của Giáng Son tràn khắp cuộc trò chuyện giới thiệu album Sing my sol của mình. "Đầu tiên, tôi muốn đặt tên album là Sing my song vì tôi tự hát bài hát của mình. Nhưng khi gọi điện cho nhạc sĩ Trần Đức Minh, anh Minh lại nghe nhầm thành Sing my sol. Tôi thấy, ôi sao mà cái tên này lại hay thế (nốt sol trùng tên với nữ nhạc sĩ) và lấy luôn làm tên album", Giáng Son chia sẻ.



Nhạc sĩ Giáng Son cũng là ca sĩ NVCC

Giáng Son không phải chưa từng đứng trên sân khấu hát. Cựu thành viên của ban nhạc Năm dòng kẻ từng hát trong nhóm đó nhiều năm. Nhưng Giáng Son chia sẻ: "Lúc đó tôi chỉ hát bè là chính. 4 người còn lại, mọi người đều từng hát riêng, hát một mình từng đoạn bài hát khi biểu diễn nhưng tôi thường chỉ bè thôi. Tôi lúc nào cũng xác định mình là một nhạc sĩ".

Giờ đây Sing my sol với 9 bài hát do Giáng Son sáng tác sẽ biến cô trở thành một ca sĩ. Ca sĩ Giáng Son cũng bị nhạc sĩ Giáng Son làm khó nhiều trong quá trình hòa âm, thu âm. "Bài hát tôi viết đều khó hát như kiểu các romace vậy. Các giọng hát phổ thông rất khó hát nhạc của tôi. Bạn nghề cũng nói bài hát Son viết khó hát. May sao chọn ra 9 bài này, tập luyện và hỏi ý kiến anh Trần Đức Minh hát với tiếng đàn guitar thì thấy cũng được", Giáng Son nhớ lại.

Giáng Son hát bằng chính sự am hiểu cảm xúc trong tác phẩm của mình NVCC

Các bài hát trong album đều là những ca khúc Giáng Son có thể hát tốt nhất. Trong đó, có nhiều bài còn ít người biết như Thu sớm - một bản pop ballad nhẹ nhàng trong sáng, Hãy mỉm cười mang tính kết nối cộng đồng trẻ trung, cũng có cả ca khúc khó hát như Thu cạn. Không có giọng hát nội lực như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo nên Giáng Son đã chọn cách pop hóa bản jazz Thu cạn này. Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Giáng Son, Giấc mơ trưa, cũng có mặt. Album cũng có một ca khúc cô viết năm 16 tuổi là Mưa. "Lúc đó chưa biết yêu gì cả đâu, chỉ là thích một anh thôi, thế mà ai cũng bảo ca khúc nghe rất dằn vặt, day dứt, đau khổ…", Giáng Son nói.

Phần nhạc đệm trong Sing my sol rất nhiều màu sắc. Giáng Son tâm sự mình học piano từ nhỏ, mỗi lúc sáng tác đều sáng tác trên đàn piano. Vì thế, các bài Giáng Son sáng tác rất phù hợp với tiếng đàn piano và đệm piano. Khi chọn đệm bằng guitar, Giáng Son cũng rất hào hứng. Tuy nhiên sau đó khi nghe lại bản ghi âm, nữ nhạc sĩ và nhạc sĩ Trần Đức Minh quyết định bổ sung thêm phần đệm của nhiều nhạc cụ khác nữa để phần âm nhạc có thêm nhiều lớp, nhiều màu hơn. Vì thế, nhạc đệm đã có thêm cả saxophone, cello, violon và flute.

Nhưng có lẽ, điều khiến Sing my sol trở nên đáng nghe nhất chính là vì Giáng Son hiểu câu chuyện của bài hát nhất. Điều đó khiến cho mỗi bản ghi như một lời tâm sự. Một ca sĩ, bên cạnh chất giọng và bản phối hay, muốn chạm tới người nghe không thể thiếu sự xúc động này.