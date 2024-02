Giành được Avdiivka, Nga sắp tung đòn mới?

Nga phát hiện vũ khí Mỹ ở Avdiivka

Hãng tin TASS hôm qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay binh sĩ Nga đã phát hiện ra đạn dược do nước ngoài sản xuất tại thành trì của Ukraine ở TP.Avdiivka và một kho đạn súng cối 120 mm do Mỹ và CH Czech sản xuất ở tòa nhà gần đó. Cùng ngày, một quân nhân thuộc quân đoàn tình nguyện của Nga khẳng định binh sĩ nước này đang hỗ trợ khoảng 200 dân thường ở Avdiivka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đang do Nga kiểm soát.

Xe quân sự Nga hiện diện ở TP.Avdiivka REUTERS

Trước đó đã có thông tin cho rằng hoạt động dọn dẹp ở Avdiivka đã hoàn thành sau khi lực lượng Ukraine rút lui, dẫn tới Nga kiểm soát thành phố này hoàn toàn vào ngày 17.2, sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Nga sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thêm những khu vực khác thuộc DPR.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) nhận định các hoạt động tấn công của Nga, bao gồm pháo kích và không kích, "chậm lại đáng kể" sau khi Ukraine rút quân khỏi Avdiivka, theo trang The Kyiv Independent. "Các lực lượng Nga có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động trước khi nối lại những hoạt động tấn công quan trọng theo hướng Avdiivka hoặc sẽ phải điều thêm quân tiếp viện từ các khu vực khác", các nhà phân tích ISW bình luận.

Tình hình "cực kỳ khó khăn"

Sau khi Avdiivka thất thủ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.2 thăm tiền tuyến ở khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc. Khu vực Kupiansk được Ukraine giành lại vào năm 2022, nhưng là nơi lực lượng Nga hoạt động tích cực trong những tháng gần đây, theo Reuters.

Sau khi đến thăm Kupiansk, Tổng thống Zelensky cho hay: "Tình hình đang cực kỳ khó khăn ở một số khu vực tiền tuyến, nơi binh sĩ Nga tập trung tối đa lực lượng dự bị. Họ đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine và đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Đang thiếu pháo binh, cần có hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa".

Ông Zelensky đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỉ USD, trong đó có 60 tỉ USD dành cho Ukraine. Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ này, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã từ chối đưa dự luật về gói viện trợ ra biểu quyết tại hạ viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm thế đa số. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.2 cho hay ông sẵn sàng gặp ông Johnson để thảo luận về dự luật viện trợ mới, cho rằng đảng Cộng hòa đang phạm sai lầm khi phản đối gói viện trợ, theo Reuters.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine và Mỹ đối với những phát ngôn như trên của phía Nga và Ukraine.